Jiu-Jitsu-WM in Ulan Bator: Riegl/Horak sichern sich erstmals Gold

Topplatzierungen und auch WM-Titel sind für den erfolgsverwöhnten Verein Goshindo Pressbaum nichts Ungewöhnliches, doch nach dem Karriereende der Becirovic-Twins ist zumindest die „Goldbank“ der letzten zehn Jahre heuer erstmals nicht mehr am Start. So liegt es am Herrenduo Riegl/Horak, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Und gleich bei ihrem ersten Wettkampf dieser WM gelang ihnen das eindrucksvoll. Dabei hatte sich der Gablitzer Riegl, der auch beim Klub in Stössing als Trainer arbeitet, sich ob des frühen WM-Termins zu Beginn des Jahres noch skeptich geäußert, ob man den Formaufbau richtig hinbekommen würde. Zumal heuer in weniger als hundert Tagen mit den World Combat Games im saudischen Riyadh ja noch so etwas wie die inoffiziellen olympischen Spiele für Kampfsportler warten. „Natürlich sind die World Combat Games unser absolutes Saisonhighlight, aber auch die WM wollen wir erfolgreich gestalten“, meinte Riegl im Vorfeld der Titelkämpfe. Und der Auftakt am Sonntag hat gezeigt, dass Riegl/Horak in der Vorbereitung nichts dem Zufall überlassen haben.

Konkurrenz wird immer internationaler

„Die Konkurrenz hier ist bärenstark und alle teilnehmenden Teams sehen es ähnlich wie wir: Eine WM muss man immer maximal ernst nehmen!“ erklärt der Kirchstettner Johannes Horak. Vor allem im asiatischen Raum boome Jiu-Jitsu immer mehr, daher seien Erfolge keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Vorrunde haben Riegl/Horak aber mit 0,5 Punkten Vorsprung vor dem Team aus Thailand gewonnen. Sie konnten sich somit fürs Final4 qualifizieren. Gegen drei sehr starke Teams aus Taiwan, Rumänien und eben erneut den Thailändern setzten sie sich dann auch in diesem durch und sicherten sich die erste WM-Goldmedaille der allgemeinen Klasse in ihrer Karriere.

Erstes WM-Gold nach Silber und Bronze

Riegl/Horak nehmen gemeinsam als Duo-Team seit zwei Jahren an internationalen Wettkämpfen teil. Seitdem konnten sie schon etliche internationale Medaillen erkämpfen. Ihre größten Erfolge waren bis jetzt Weltmeisterschafts-Bronze im Bewerb Duo Classic und im Bewerb Duo Show konnten sie bereits im Vorjahr den Vizeweltmeistertitel holen. Diese Erfolge wurden nun mit dem Weltmeistertitel getoppt. Am Dienstag gehen Reigl/Horak nochmals im Bewerb Duo Classic an den Start. Auch dort rechnen sich die beiden natürlich Medaillenchancen aus.

Österreich führt Medaillenspiegel an

Durch die insgesamt sehr starken Leistungen aller rot-weiß-roten Aktiven am Wochenende in Ulan Bator, konnten für Österreich insgesamt schon vier Medaillen erkämpft werden. Österreich liegt somit nach dem zweiten Tag der WM im Medaillenspiegel in Führung.