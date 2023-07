WM: Riegl/Horak legen nach Gold im Duo Show Silber im Classic nach

Nach dem anstrengenden Duo-Show-Wettkampf am Montag, der für den Gablitzer Gernot Riegl und den Kirchstettner Johannes Horak im Gewinn der Goldmedaille gipfelte, hat sich das Duo gut regenerieren können, um am Mittwoch im nächsten Bewerb topmotiviert an den Start zu gehen. „Die Vorrunden haben wir mit sehr starken Leistungen absolviert“, war Riegl ehr zufrieden. Sowohl in den beiden Vorrunden als auch im Semifinale führte er mit seinem kongenialen Partner die gegnerischen Duo-Teams aus Thailand, Deutschland, Rumänien, Taiwan und Kasachstan regelrecht vor. Mit einer hohen Punkteführung zogen sie somit ins Finale ein, in dem sie auch als Favoriten gehandelt wurden. Gegner war das zwar starke deutsche Team, doch die bisher gezeigten Leistungen ließen auch Riegl optimistisch in den letzten Kampf gehen. „Aber leider ist uns im Finalkampf gegen ein kleiner Fehler passiert, der nicht mehr gut zu machen war, weil die Deutschen einfach nicht gepatzt haben“, konnten die österreichischen Staatsmeister letztlich ihren Gegnern nur gratulieren. Zwar ging man im Classicbewerb „nur“ als Silbermedaillengewinner hervor, doch da die Sieger in der Weltrangliste weiter hinten klassiert sind, haben doch die Österreicher noch die Spitzenposition im Worldranking übernommen. „Das macht uns schon stolz“, nahm auch Johannes Horak das kleine Trostpflaster für die so knapp entgangene zweite Goldene gerne an.

Neue Regeln gleich gut umgesetzt

Der Bewerb wurde erstmals auch mit neuem Regelwerk gekämpft, weshalb alle Teams natürlich nicht genau wussten, wo sie wirklich stehen. „Aber wir konnten ganz offensichtlich mit der Umstellung der Regeln ganz gut umgehen und haben nochmals eine sichtbare Steigerung gegenüber dem Vorjahr zeigen können“, bilanziert Riegl zufrieden. Im Herbst letzten Jahres hatte es bei der WM in Abu-Dhabi für Riegl/Horak Silber im Duo-Show und Bronze im Classicbewerb gegeben.

Kaum daheim, beginnen die Vorbereitungen für die World Combat Games

Ausruhen auf den Lorbeeren werden sich Riegl/Horak aber keineswegs. „Es wird nur eine kurze Sommerpause geben, dann wird gleich mit vollem Elan und hartem Training in die neue Wettkampfsaison gestartet“, verspricht Horak. Schließlich haben die beiden heuer noch viel vor. Die WM war heuer ja gar nicht das Saisonhighlight, sondern im Herbst stehen die World Combat Games in Saudiarabien am Programm, die nur alle vier Jahre stattfinden und für nicht olympische Kampfsportarten wie Jiu-Jitsu deshalb einen ganz besonderen Stellenwert haben, quasi wie inoffizielle Olympische Spiele bei den Sportlern gehandelt werden. Außerdem wird heuer auch noch die Europameisterschaft in Zagreb ausgefochten.