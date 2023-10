World Combat Games: Silber und Bronze für unsere Weltmeister

Die World Combat Games sind alle vier Jahre so etwas wie die inoffiziellen Olympischen Spiele der Kampfsportler, die in nicht-olympischen Sportarten antreten. Insgesamt werden in 16 Disziplinen derzeit Titel in Saudi-Arabien vergeben. Ein Combat-Games-Titel zählt für alle Kampfsportler mehr, als der WM-Titel. So sahen dies auch die legendären Pressbaumer Bezirovic-Twins, die zweimal bei Combat Games ganz oben am Stockerl stehen durften. WM-Titel heimsten sie allein im Damenduobewerb zehn ein und dazu noch etliche Titel beim Showbewerb.

Und so hatten auch die Nationalteamathleten Gernot Riegl und Johannes Horak ihr heuriges Aufbauprogramm dem Anlass entsprechend gestaltet. Natürlich wurde auch schon vor der WM einmal alles richtig hochgefahren und als Belohnung im Hochsommer den Titel als Belohnung. Doch nun waren Riegl/Horak bei den World Combat Games nur drei Monate später in der ersten Wettkampfwoche von Riad gleich wieder voll gefordert. „Und unsere Vorbereitung ist verletzungsbedingt seit der WM nicht ganz nach Wunsch verlaufen“, erzählt Gernot Riegl, der aber trotzdem zuversichtlich war, dass es zumindest Medaillen geben würde - Gold sicher nicht ausgeschlossen. „Wir haben trotz Wehwehchens hart trainiert und als Weltmeister ist man natürlich immer auch ein Favorit“, weiß er.

In der Disziplin Jiu Jitsu Duo System konnten sich die sechs führenden Teams der Weltrangliste für Riad qualifizieren. In den Vorrunden und im Semifinale setzten sich die Riegl/Horak gegen die sehr starke Konkurrenz aus Deutschland, Montenegro, Kolumbien, Thailand und Taiwan trotzdem durch. Im Finale begegneten sie dann aber nochmals dem Team aus Montenegro und gingen dann „nur“ als Silbermedaillengewinner hervor. Die Gegner wurden plötzlich besser bewertet.

Für Riegl nicht ganz unerwartet. „Es handelt sich um ein sehr erfolgreiches Duo-Team, das eigentlich schon zurückgetreten war, aber es nach einer längeren Wettkampfpause bei den World Combat Games nochmals wissen wollte“, weiß auch er, dass solche Legenden bei jedem Kampfgericht einen kleinen Bonus haben. Und Riegl/Horak haben im Finale auch nicht die ganz perfekte Performance abgeliefert. „Aber Silber ist bei den Combat Games eine tolle Sache, hier sind wirklich die allerbesten der Welt dabei, auf diese Weltspiele verzichtet kein Kampfsportler der Welt freiwillig.“

Im darauffolgenden Bewerb Jiu Jitsu Duo Show, bei dem Riegl/Horak bei der WM Silber geholt hatten, sicherten sie sich bei den World Combat Games noch die Bronzemedaille. Der Showbewerb wurde auch mit neuem Modus gewertet, indem er als offene Klasse ausgetragen wurden, das heißt, dass sowohl Männer- als auch Frauenteams gegeneinander antraten. In der Vorrunde belegten Riegl/Horak Platz zwei, und so ging es ins Semifinale, in dem noch die beiden Teams aus Thailand und ein Team aus Taiwan dabei waren. Kolumbien und Spanien blieben knapp auf der Strecke. Gold gewonnen hat das Männerteam aus Thailand und Silber das Frauenteam ebenfalls aus Thailand.

Riegl/Horak konnten nach Gold und Silber bei der Jiu-Jitsu-WM einen weiteren großen Erfolg ihrer Karriere erzielen und in der Weltrangliste den ersten Platz verteidigen. Aber nach den World Combat Games ist die Wettkampfsaison noch nicht vorbei. Am 23. und 24. November werden Gernot Riegl und Johannes Horak bei den Europameisterschaften im kroatischen Zagreb erneut in zwei Disziplinen an den Start gehen.