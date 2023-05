Zwei Siege beim Grand Prix von Paris für Riegl/Horak

Am vergangenen Wochenende durfte sich derGoshindo-Klub Pressbaum mit Gernot Riegl und Johannes Horak bei einem bedeutenden Weltranglistenturnier, dem Grand Prix Paris, gleich zwei Mal über Goldmedaillen freuen. Auch Karina Schmiedl und Lukas Schopper zeigten eine gute Leistung. Betreut wurden beide Teams von ihrem Coach Jaqueline Horak.

Auch gesundheitliche Probleme im Vorfeld waren kein Hindernis

Sowohl das Duo Riegl/Horak als auch das Duo Schmidl/Schopper hatten in der Wettkampf-Vorbereitung mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und daher wenig Trainingszeit auf der Matte, um sich optimal auf das Turnier vorzubereiten. Umso mehr freuen wir uns über die gezeigten Leistungen bei diesem Turnier in Paris.

Am 22. April gingen Riegl/Horak im Duobewerb an den Start und konnten sich mit einer souveränen Leistung in den Vorrunden den Einzug ins Finale erkämpfen. Auch in diesem waren sie dann ihren Gegnern aus Deutschland überlegen und konnten sich die Goldmedaille sichern.

In der Disziplin Duo Show holten Riegl/Horak am darauffolgenden Tag ebenfalls den Sieg. Der wichtigste Vorbereitungswettkampf auf die Saisonhighlights ist somit sehr gut verlaufen und es konnten wichtige Weltranglistenpunkte gesammelt werden.

Schmidl/Schopper verpassen Bronze nur knapp

Für Goshindo Pressbaum ging ebenfalls das Duo Karina Schmidl und Lukas Schopper im Duo-Mixed an den Start. Der Aufstieg von der U 21 in die offene Klasse gestaltet sich erfahrungsgemäß schwierig, jedoch konnten die beiden Toptalente aus dem Wienerwald eine sehr gute Leistung abrufen. Das Duo erreichte das Bronzefinale, kämpfte dann aber gegen ein routiniertes italienisches Duo und musste sich schließlich mit dem fünften Platz zufrieden geben.