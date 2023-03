Celo-Trio sorgt mit Platz Fünf für EM-Highlight

Werbung

Nachdem Österreichs Kumite-Team mit der Olympiadritten Bettina Plank nach einem 1:1 gegen Aserbaidschan bereits in Runde eins gescheitert waren, ruhten alle Hoffnungen auf eine Medaille bei den Celo-Sisters. Am Ende wurde es der fünfte Rang, trotzdem das Highlight aus österreichischer Sicht. Karate Austria-Präsident Georg Rußbacher ist mit der Gesamtperformance von Team Austria nicht restlos glücklich, war aber zumindest vom Einzug der noch sehr jungen Schwestern in den Bronzekampf sehr angetan.

Die ehrgeizigen Schwestern wollen die Medaille bei WM nachholen

Isra Celo, die mittlere der drei Schwestern war da sogar kritischer: „Wenn man schon im Bronzekampf steht, will man natürlich die Medaille. Aber bei uns war die Aufregung zu groß und so fehlte der letzte Biss. Dazu kam, dass die uns vorgegebene Kata Paiku kurz und knackig ist. Somit konnten wir im anschließenden Bunkai in der Kürze auch nicht alles zeigen.“ Auch Isra, die selbst noch eine U-21-Athletin ist, musste am Ende den Französinnen gratulieren: „Die routinierten Gegnerinnen gewannen verdient. Aber wir haben auch erst drei Wochen vorher für diesen Bewerb zu trainieren begonnen, wurden sehr kurzfristig nominiert. Und Sima ist ja noch in der U18-Kategorie“, weiß sie, dass die große Zeit der Celo-Schwestern im Teambewerb noch bevorsteht. „Wir haben noch viel Zeit uns zu verbessern!“ Der nächste Start ist der Eurocup am 20. Mai in Zell am See als Vorbereitung für die WM im Oktober in Budapest.

Für das große Ziel, in Ungarn eine Medaille zu holen, sammeln Sima und Isra jetzt noch in den Jugendklassen weiter Erfahrung. Und gemeinsam mit Funda Celo, die bereits ausgebildete Polizistin ist, trainieren sie deren „Dienstplan angepasst“ auch ab 22 Uhr in der eigenen Privat-Halle in Neulengbach, um dieses schöne Gefühl eines Endkampfs noch oft zu erleben.

Präsident Rußbacher traut seinen Debütanten noch viel zu

„Das Trio hat enorm viel Potenzial. Wenn sie mit Trainerin und Mama Filis Celo so weiterarbeiten, haben sie die Chance auf Bronze und mehr“, zeigte sich Karate-Austria-Präsident Georg Rußbacher beeindruckt. „Nach der enttäuschenden EM 2022 sahen wir eine deutliche Verbesserung. Die Trainer konnten an den richtigen Hebeln ansetzen und vor allem die Debütanten überraschten. Der Einzug ins kleine Finale ist speziell für ein so junges Team sehr gut!“