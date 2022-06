8-Mann-Turnier in Eichgraben wird ein echtes Highlight

Werbung

Am Samstag, dem 25. Juni findet von 17.30 bis 23 Uhr in der großen Sporthalle der Mittelschule in Eichgraben der 1. WKF Wienerwald Grand Prix statt. Flo Bartl und Adrian Kainz bringen dieses Event nach Eichgraben. Organisator ist der NÖ Landesverband der World Kickboxing Federation, der diese Kickboxveranstaltung der Superlative erstmals an Eichgraben vergeben hat.

Der WKF-Wienerwald Grand Prix besteht aus 12 bis 14 Kämpfen mit je 3 bis5 Runden á 2 Minuten. Die Kämpfer der Vorkämpfe stammen von österreichischen Vereinen beziehungsweise aus dem EU-Ausland und sind laut Verband in der Kategorie B und C eingeordnet. Die Vorkämpfe bestehen aus klassischen Kickbox K1-Kämpfen und zwei klassischen Boxkämpfen.

Das Highlight bildet ein internationales 8-Mann-Turnier, bei dem vier Österreichische Kämpfer gegen vier Kämpfer aus Europa in einem K.-o.-System (7-Kämpfe) antreten. Dem Sieger des Turniers winkt das durch Sponsoren ermöglichte Preisgeld in der Höhe von 1.500 Euro.

Pole und Tscheche kämpfen um Pro-Am-Titel der WKF

Ein weiteres Highlight des Abends ist der Schwergewichtskampf um den Internationalen Pro-Am-Titel der WKF. Hier verteidigt der starke Tscheche Jindrich Krajca seinen durch K. o. gewonnen Titel gegen den Polen Jakub Sajecki, der seinen letzte Kampf in Mikolow ebenfalls mit einem K. o. bereits in der esten Runde beenden konnte.

Tickets im Vorverkauf (bis 22. Juni) kosten 28,50 Euro, Tickets an der Abendkasse 35 Euro. Karten sind jetzt z auch von Montag bis Freitag zwischen 13 und 17 Uhr in Eichgraben unter 0664/224 38 03 erhältlich.

Nach vier Kämpfen gibt es jeweils eine 15-minütige-Pause. Während der Veranstaltung sorgt für die Stärkung der Besucher das Catering Wieser.