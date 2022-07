Gold für Pressbaums „Consti“ Neswadba in der höheren Gewichtsklasse

Werbung

Drei Tage lang wurde in der Union-Sporthalle von Graz die österreichische Staatsmeisterschaft im Kick- und Thaiboxen ausgetragen. 197 Kämpferinnen und Kämpfer nahmen in diversen Disziplinen und Klassen teil, mit Mehrfachantritten ergaben sich so 328 Starts.

„Ein krasser Rückgang, der vor allem durch die Pandemie verursacht ist“, glaubt Roman Munz, Obmann und Coach des KSC Union Pressbaum, der mit seinen Startern erstmals nach zwei Jahren vertreten war.

Zum zweiten Mal aktiv bei Staatsmeisterschaften war der U-19-Kämpfer Constantin Neswadba, der heuer neben der U 19 auch in der allgemeinen Klasse jeweils in Pointfight und Leichtkontakt an den Start ging. Und zum wiederholten Mal trat Routinier Nikolaus Franzen an.

Schon am ersten Wettkampftag gelang dem 17-jährigen Neswadba eine Sensation, obwohl die Kämpfer mit schweren Bedingungen konfrontiert waren. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurden alle Kämpfe um eine zusätzliche kräftezehrende Runde verlängert. Außerdem wurden Gewichtsklassen zusammengelegt. „So wurde unser ‚Consti‘ in der Disziplin Pointfight -84 kg in die nächsthöhere Gewichtsklasse -89 kg hinaufgestuft“, schildert Munz.

Nach ungewohnt langen Kämpfen holte der junge Kampfsportler dennoch Gold in dieser Disziplin, sehr zur Freude von Munz. „Eine unglaubliche Leistung! Consti hat sich trotz der Pandemie enorm weiterentwickelt und heute sein Können optimal abgerufen, besser kann es nicht laufen“, meinte er.

Auch Franzen, Leiter der Wettkampfgruppe, ist stolz auf seinen Trainingspartner: „Die vielen Trainingsstunden haben sich ausgezahlt und in den Kämpfen konnte Consti seine mentale Stärke ausspielen. Wir haben einen österreichischen Meister, unglaublich!“

Verletzung verhindert Finalstart im Leichtkontakt

Danach lief es auch im Leichtkontakt -84 kg lange Zeit sehr gut für Neswadba, er zog sogar ins Finale ein. „Doch die harten Kämpfe forderten ihren Tribut“, analysiert Munz. In der letzten Runde des Halbfinales war Consti mit seinem Knöchel eingeknickt, der Arzt ließ ihn weiterkämpfen, aber der Fuß begann nach dem Kampf stark zu schmerzen. Daher verzichtete er auf das Finale in dieser Disziplin und beendet den ersten Wettkampftag als Vizemeister im Leichtkontakt und Meister im Pointfight (jeweils U 19).

Am zweiten Wettkampftag wurde Leichtkontakt in der allgemeinen Klasse gekämpft. Auch Franzen wurde in die nächsthöhere Gewichtsklasse eingestuft, von -94 kg musste er in die +94 kg. „So traf ich auf Gegner, die deutlich schwerer waren als ich“, bedauert er. Nach einem spannenden Kampf über drei Runden schied er mit nur einem Punkt Unterschied im Semifinale aus und beendete den Tag als Dritter.

Der dritte und letzte Wettkampftag stand für die beiden Kämpfer aus Pressbaum ganz im Zeichen der Disziplin Pointfight. Trotz langer zermürbender Kämpfe konnte sich Franzen ins Finale vorkämpfen, scheiterte aber im letzten Kampf am Nationalteamathleten Johannes Wenninger (NÖ). Neswadba freute sich wiederum über einen dritten Platz in diesem Bewerb.

„Consti un Niko haben gezeigt, dass ihre Erfolge bei der heurigen OÖ Landesmeisterschaft im Mai, die sie als Vorbereitung für die Staatsmeisterschaften bestritten haben, keine Eintagsfliege waren“, ist Munz stolz. Neswadba hatte dort zweimal Gold und einmal Silber und Franzen je zweimal Silber und Bronze erkämpft.

„Auch nach der schwierigen Phase der Covid-19-Pandemie top vorbereitet zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit“, weiß Munz, schließlich habe auch sein Verein einige Wettkampf-Sportlerinnen und Sportler in den letzten zwei Jahren verloren. „Das hohe kämpferische Niveau vor der Krise zu halten und in vielerlei Hinsicht sogar zu verbessern, ist eine tolle Leistung. Damit sind die beiden ein Vorbild für den Vereinsnachwuchs und motivieren hoffentlich auch andere Sportlerinnen und Sportler künftig wieder an Wettkämpfen teilzunehmen.“