Aus beruflichen Gründen und auch zwecks Fort- und Weiterbildung hatte der Eichgrabener WKF-Kickbox-Weltmeister Florian Bartl heuer wenig Gelegenheit zu trainieren und auch an internationalen Wettkämpfen beteiligte er sich daher kaum. Vom 21. bis 26. Oktober nahm er sich dann aber doch die Zeit, um an der Europameisterschaft im rumänischen Baija Mare teilzunehmen. „Ich hab das mehr als gute Gelegenheit gesehen, wieder ein paar Aufbaukämpfe zu bestreiten“, war Bartls Zielsetzung bescheiden.

Da in seiner Gewichtsklasse K1 bis 86 kg kein Gegner gemeldet hatte, teilte man Bartl — mit dessem Einverständnis — in die Schwergewichtsklasse 91+ kg ein. Es warteten also deutlich schwerere Kämpfer.

Im Halbfinalkampf traf auf einen starken Rumänen. Der junge Eichgrabener dominierte den 3x3-Minuten langen Kampf klar. „Trotz eines schweren Treffers, den ich in der zweiten Runde einstecken musste, habe ich diesen Kampf einstimmig gewonnen“, ist Bartl zufrieden. Den Finalkampf bestritt er danach aber nicht mehr. „Ich hätte einen weiteren Tag warten müssen, das war beruflich nicht drinnen“, bedauert er.

3.000 Fans in einer vollen neuen Eishalle

Im November erhielt Bartl dann ein sensationelles Angebot von der WKF Russland zu einem Profi-Titelkampf, der vom 3. bis 7. Dezember im russischen Tver in der Gewichtsklasse -81,4 kg als 4-Mann-Turnier ausgetragen wurde. Die Besetzung: Zwei russische Champions, ein Tscheche und Bartl!

Der Eichgrabner nahm diese Herausforderung gern an. „Dafür musste ich, nachdem ich nach der Europameisterschaft vier Kilo zugelegt hatte, aber neun Kilo abspecken“, erzählt der 20-Jährige, der auch von der Kulisse in der neuen Eishalle von Tver schwärmt. „3.000 Besucher auf den vollgepackten Tribünen und zahlreiche lokale VIP-Gäste sorgten für eine sensationelle Stimmung bei den Kämpfen, die sogar vom Lokalfernsehen sowie im Livestream übertragen wurden!“

Bei der Pressekonferenz am Vortag des Kampfes wurde Bartl als Gegner der aktuelle russische Champion Kirill Vasiliev zugelost. „Er ist der stärkste Mann, den Russland in dieser Gewichtsklasse hat“, zeigte Bartl Respekt. Und beide Kämpfer begegneten sich dann technisch auf Augenhöhe. „Trotzdem ging die erst Runde ganz klar an mich, weil ich sehr offensiv losgelegt habe, und den Russen damit sichtlich überraschen konnte“, erzählt Bartl, der dann aber im zweiten Durchgang einen harten Knietreffer gegen die Leber einstecken musste, danach stehend vom Ringrichter angezählt wurde.

„In der dritten Runde war ich dann zwar wieder gut zurück und konnte einige sehr gezielte Treffer landen, allerdings keine die Wirkung zeitigten, sodass es für den Sieg nicht gereicht hat“, gratulierte Bartl dem Gegner auch Fair.

„Kirill hat verdient gewonnen, mit hat ein Niederschlag gefehlt. Aber am Ende hat mir auch er zum starken Kampf gratuliert und die Russen in der Halle waren zufrieden, ein Spektakel erlebt zu haben. Auch die Profiliga hat die Ausgeglichenheit des Kampfs bemerkt“, freut sich Bartl bereits über eine weitere Einladung. Mitte Jänner soll er einen Profikampf in Teheran bestreiten. „Die Verhandlungen diesbezüglich sind am Laufen!“