Anfang März findet traditionell das internationale Kickboxturnier „Battle of Austria“ in Oberösterreich statt. Zum zweiten Mal wählte der Veranstalter, der OÖ LFV für Kickboxen, das Schulzentrum Grieskirchen als Veranstaltungsort. In den Disziplinen Pointfight und Leichtkontakt wurden Kämpfe von Erwachsenen, Junioren und jungen Nachwuchssportlern ausgetragen.

Der KSC Union Pressbaum brachte nach einer intensiven Vorbereitungsphase drei Kämpfer an den Start. Neben den Routiniers Georg Meiler und Dominik Gasselseder stieg heuer erstmals auch der Newcomer Constantin Neswadba in den Ring.

Der Youngster startete in der Disziplin Pointfight U 16 (Kadetten) in zwei Gewichtsklassen (-57 kg und -63 kg). Am Ende des Tages durfte er sich über zwei Bronzemedaillen freuen. „Eine starke Leistung, die den Verein und seine Familie stolz machen“, erklärt Obmann Roman Munz.

Gasselseder und Meiler konnten dann aber mit Spitzenleistungen in ihren Paradedisziplinen aufzeigen. Ersterer startete in der Disziplin Leichtkontakt (-74 kg und -79 kg) und kämpfte sich zweimal aufs Podest. „Gold bis 74 kg und Bronze bis 79 kg — beides in wirklich stark besetzten Gewichtsklassen — zeigt das hohe sportliche Niveau und die Klasse des Athleten“, lobt Munz.

Meiler krönt sich zum „Grand-Champion“

Meiler startete in der Disziplin Pointfight ebenfalls in zwei Gewichtsklassen (-84 kg und -89 kg) und in der Disziplin Grand Champion (Pointfight). Er dominierte seine Gewichtsklasse bis 84 kg und gewann auch bis 89 kg noch Silber. Als absolutes Highlight des Tages gewann Meiler nach einer Reihe von Kämpfen auch noch im für alle Gewichtsklassen offenen Grand-Champion-Turnier und zeigte so nochmals seine Extraklasse.

„Eine sehr starke Bilanz im Auftaktturnier 2019“, resümiert Munz zufrieden. „Besser hätte es für unsere Athleten nicht laufen können.“ Und Munz scheint auch das Erfolgsrezept des KSC Union Pressbaum zu kennen: „Unsere Kämpfer waren bestens vorbereitet, hoch motiviert und fokussiert, so konnten sie über alle Kämpfe hinweg ihre Bestleistung abrufen. Permanentes Training, langjährige Erfahrung und mentale Stärke haben sie dorthin geführt, wo sie jetzt stehen!“

Gestärkt von den Erfolgen fuhr man nach Hause und blickt motiviert und erwartungsfroh auf die gerade begonnene Saison.