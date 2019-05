Der Mai ist traditionell im Kickboxen der Monat mit gleich mehreren Großevents. Und die Kämpfer des KSC Union Pressbaum gingen gut vorbereitet in die Bewerbe.

Drei Tage lang wurden zunächst im Bundessportzentrum Schloss Schieleiten die österreichische Staatsmeister (ÖSTM) im Kickboxen ermittelt. Insgesamt gingen 493 Kämpferinnen und Kämpfer in verschiedenen Disziplinen und Klassen an den Start.

Und der KSC war stark vertreten. Erstmals gingen bei österreichischen Titelkämpfe auch die U-16-Kämpfer Constantin Neswadba und Christina Wittmann in der Klasse bis Grüngurt an den Start. Und wie in den letzten Jahren traten auch wieder Nikolaus Franzen und Georg Meiler in ihrer Paradedisziplin Pointfight (jeweils drei Starts) und dieses Mal auch in der Disziplin Leichtkontakt (je ein Start) an.

„Um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln sollen alle unsere wettkampfreifen Kämpfer künftig regelmäßig bei Turnieren an den Start gehen.“ Roman Mann, KSC-Obmann

Schon am ersten Wettkampftag gelang Wittman ein starker Auftakt. In der Disziplin Poinfight -65 kg (bis Grüngurt) holte sie sich die Goldmedaille und qualifizierte sich somit für die Kämpfe in der allgemeinen Klasse am darauf folgenden Tag. Am zweiten Wettkampftag kamen alle vier Pressbaumer Kickboxer zum Einsatz, galt es doch eine Reihe von Kämpfen in der Paradedisziplin Pointfight zu absolvieren. Als Jüngster im Team konnte sich Constantin Neswadba in den Klassen U 16 und U 19 jeweils über eine Bronzemedaille freuen. Wittmann (-65kg) und Nikolaus Franzen (-94 kg) erreichten jeweils in ihren Gewichtsklassen der allgemeinen Klasse den vierten Platz. Georg Meiler (-84 kg) erkämpfte sich schließlich eine Bronzemedaille.

Mit dem Gastkämpfer Johannes Wenninger von den Point Fighters Thermenregion gelang es dem Kickboxverein Pressbaum ein Team mit weiblicher Verstärkung für die Disziplin Teamfight aufzustellen. „Die gemischten Teamfight-Kämpfe der ÖSTM sind äußerst beliebt beim Publikum und immer wieder ein Highlight“, weiß KSC-Obmann Roman Mann.

In extrem spannenden Kämpfen erkämpfte sich Team Pressbaum die Bronzemedaille. „Doch es wäre sogar noch mehr mölich gewesen, denn die Grazer haben sich gegen uns nur ganz knapp — mit einem Punkt Unterschied — durchgesetzt und vor uns Platz zwei belegt“, weiß Mann.

Der dritte und letzte Wettkampftag stand für Franzen und Meiler ganz im Zeichen der Disziplin Leichtkontakt. Trotz der zahlreichen Paarungen des Vortages konnte sich Meiler ins Finale vorkämpfen, scheiterte aber im letzten Kampf an Vorjahres-Staatsmeister und Nationalteamkämpfer Michael Gollob. Franzen freute sich über einen dritten Platz in diesem Bewerb.

Tolle Debüts von drei KSC-Kämpfern in Graz

Nach dem starken Auftritt bei den Titelkämpfen ging es in Graz weiter. Der ASKÖ Kickboxen Hütter veranstaltete wieder seine international ausgeschriebenen KBH Masters. In den Disziplinen Pointfight, Leichtkontakt, Kicklight und Grand Champion (Pointfight) wurden über 200 Starts verzeichnet.

Für den KSC gingen mit Marlene Steinert und Rebecca Süss heuer zwei Kämpferinnen in den Jugendklassen an den Start, zudem mit Georg Meiler auch die Nummer eins des KLubs in der allgemeinen Klasse und Barna Szabolcs bei den Masters über 41 Jahre.

NOEN Pressbaumer bei den österreichischen Meisterschaften. Constantin Neswadba (3. v. l.), Christina Wittmann (4.), Georg Meiler (6.) und Niko Franzen (7.).

„Steinert und Süss sollten erste Turniererfahrungen sammeln, doch dass sie sich gleich im Vorderfeld behaupten konnten, ist natürlich besonders erfreulich“, erklärt Obmann Roman Mann stolz. In der Disziplin Leichtkontakt hatte sie nach zahlreichen Kämpfen einmal Gold und einmal Bronze am Konto und Steinert durfte sich über drei Silberne freuen. Szabolcs gab als Spätberufener ebenfalls sein Turnierdebüt und und erreichte einen dritten Platz, auch im Leichtkontakt.

Für Georg Meiler war das Turnier in Graz gleich ein Highlight. In seiner Paradedisziplin Pointfight trat er in zwei Gewichtsklassen und der Disziplin Grand Champion an. Und dreimal wurde er „versilbert“.

Munz, der ihn auch coacht, freute sich über die starke Leistung und gab für die Vereinsmitglieder gleich die Losung aus, sich künftig noch mehr bei Turnieren zu engagieren. „Ein Blick auf den Medaillenspiegel zeigt, dass wir uns bei den KBH Masters österreichweit im Mittelfeld positioniert haben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass unsere Athleten weiter bei Wettkämpfen stark aufzeigen und in der Statistik nach vorn wandern. Dafür ist es aber auch notwendig, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und alle wettkampfreifen Kämpferinnen und Kämpfer auch regelmäßig bei Turnieren an den Start gehen.“