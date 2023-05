Pressbaums Kickboxer auf der Erfolgswelle

An zwei Turnieren haben die Kickboxer des KSC Union Pressbaum zuletzt teilgenommen. Noch im April fand mit der ASVÖ Junior Challenge in Mattersburg ein reiner Jugendwettkampf statt, bei dem schöne Erfolge erzielt wurden. Und bei den OÖ Landesmeisterschaft in Linz galt es dann für die KSC-Nachwuchssportler vor allem Wettkampferfahrung zu sammeln.

An der ASVÖ Junior Challenge nahmen 161 Athleten aus sechs Nationen teil. Aufgrund von mehrfachen Starts in den verschiedenen Disziplinen und Klassen kam es zu 301 Nennungen. Aus Pressbaum gingen drei Newcomer an den Start, gemeinsam mit dem erfahrenen Jugendathleten Constantin Neswabda, der sich bereits letztes Jahr einen österreichischen Meistertitel in der Disziplin-Pointfight in der U-19-Klasse sicherte. Mit ihm starteten sein jüngerer Bruder Jonathan Neswabda und Valerie Mühlegger in der U 19 sowie als jüngster Teilnehmer Andre Corkovic in der U 16.

Der Nachwuchs des KSC Union Pressbaum bei der ASVÖ Junior Challenge: Andre Corkovic, Jonathan und Constantin Neswabda sowie Valerie Mühlegger (v. l.). Foto: KSC Union Pressbaum

Niederschlag kostet Neswabda Gold

„Der Wettkampftag war lang und von Höhen und Tiefen geprägt“, berichtet Obmann Roman Munz. „Vor allem die Novizen schlugen sich in ihren ersten Kämpfen gut, obwohl sie es mit starken Gegnern zu tun bekamen.“ Doch mit Constantin Neswabda wurde ausgerechnet der KSC-Topmann nach einem harten Treffer angezählt, konnte aber den Kampf unverletzt beenden. Nach dem unglücklichen Niederschlag war die Titelhoffnung dahin. Am Ende gab es je drei Silber- und Bronzemedaillen. „Das Team hat die Feuertaufe bestanden“, lobt aber Trainer Nikolaus Franzen.

Nachwuchs sammelt in Linz weiter Erfahrung

Einige Wochen später fuhr der KSC Union Pressbaum mit vier Kämpfern zu den OÖ Titelkämpfen nach Linz. An den offenen Landesmeisterschaften nahmen 85 Sportler teil, die 165 Mal genannt hatten. Der KSC Union Pressbaum schickte Nadine Weiland (Newcomer, U 16), Andre Corkovic, Jonathan Neswabda und Nikolaus Franzen ins Rennen. Weiland liefert bei ihrem ersten Wettkampf ab und wurde mit einer Silbermedaille belohnt. Jonathan Neswabda scheitert im Halbfinale zwar an einem starken Gegner, holt aber die Bronzemedaille. Die Sensation des Tages gelang dem jungem Andre Corkovic bei seinem ersten Antreten in der Kategorie Pointfight: Er setzt sich gegen alle durch und gewinnt Gold! In der Kategorie Leichtkontakt kämpft er sich auf den zweiten Platz.

Nikolaus Franzen holt zweimal Gold und einmal Silber

Als einziger Kämpfer in der allgemeinen Klasse zeigt auch Trainer Nikolaus Franzen seine Wettkampfstärke. Er startete in drei Kategorien Pointfight -94 kg, +94 kg und Leichtkontakt -94 kg. In seiner Paradedisziplin Pointfight setzte auch er sich durch und erkämpft einmal Gold und einmal Silber. Im Leichtkontakt kam er bis ins Halbfinale und wird gemeinsamer Dritter mit dem zweiten Verlierer im Halbfinale.

Obmann ist stolz aufs Team

Roman Munz ist stolz auf sein Team: „Die Neulinge haben ihre ersten Wettkämpfe erfolgreich bestritten. Das bestätigt, dass wir unser Training gut aufgebaut haben und alle entsprechend vorbereitet waren. Darüber hinaus ist die Freude über die zwei Goldmedaillen bei uns im Trainerteam groß", gratuliert er den Kämpfern, richtet aber seinen Blick bereits auf den die österreichischen Meisterschaften, die im Juni in Szene gehen. „Da hoffen wir, dass der eine oder andere wieder die Nase vorn hat!“