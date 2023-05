Alle sechs KSV-Athleten für Heim-WM qualifiziert

Mit zwei österreichischen Meistertiteln und einem dritten Platz hatten die Pressbaumer Kraftdreikämpfer die latte für heuer recht hoch gelgt. Schließlich wollten unsere „Kraftlackln“ im Bezirk die leistung zumindest bestätigen, imbesten Fall sogar toppen. Und alle sechs hatten das Ziel ausgegeben, sich für die diesjährige Heim-WM in Wien qualifizieren zu wollen. Dafür war aber zumindest ein Vizemeistertitel nötig. Doch die Stimmung in der bestens gefüllten Power-Max-Halle von Strengberg sollt das Unterfangen etwas erleichtern. Die KSV-Athleten ließen sich nämlich gerne mitreißen.

Teleki und Pischinger mit überragendem Start

Den Anfang machten die beiden Kraftdreikämpfer Thomas Teleki, welcher in der allgemeinen Altersklasse, also bei den Staatsmeisterschaften, in der Gewichtsklasse bis 82,5 kg an den Start ging und der amtierende Vize-Europameister Michael Pischinger, welcher erstmals in der Altersklasse der Master 1 in der Gewichtsklasse bis 125 kg sein Können zeigte. Teleki konnte 190 kg Kniebeugen, 135 kg Bankdrücken und sagenhafte 210 kg im Kreuzheben bewältigen (Gesamtlistung 535 kg), was mit dem Vize-Staatsmeistertitel belohnt wurde.

Und KSV-„Bröckerl“ Pischinger war als Neo-Oldie eine Klasse für sich. „Schon in der Vorbereitung zeichnete sich Großes ab“, berichtet Obmann Roman Lehner. Mit 300 kg Kniebeugen wies er aber nicht nur seine Konkurrenten in die Schranken, sondern erkämpfte sich einen österreichischen Rekord in dieser Disziplin. Ähnliches spielte sich in der Paradedisziplin des Pressbaumers, dem Bankdrücken, ab. Mit 200 kg war Pischinger auch dieses Mal der letzte Athlet an der Hantel und stellte abermals einen neuen österreichischen Rekord auf. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, hob er 280 kg im Kreuzheben, welches letztendlich eine Gesamtleistung von 780 kg bedeutete und auch mit dem Staatsmeistertitel in dieser Klasse belohnt wurde. Pischinger war ganz klar Tagesbester!

Pressbaums Bankdrück-Spezialisten legen nach

Im Anschluss an der Kraftdreikampf gingen die Pressbaumer Bankdrück-Spezialisten auf Medaillenjagd. In der Altersklasse der Teenager drückte Markus Bischof in der Gewichtsklasse bis 110 kg souverän 125 kg in seinem zweiten Versuch, was für den österreichischen Meistertitel bereits ausreichen sollte. Dennoch ließ sich Bischof 130 kg auf die Hantel legen, um seine persönliche Bestleistung noch weiter anzuheben. Ganz knapp scheiterte der Jungspund an dieser Last, doch konnte er auch bei diesem Versuch das Publikum mit seinem Kampfgeist begeistern.

Kurz darauf ging der stellvertretende KSV-Obmann Josef Rothensteiner in der Altersklasse der Masters 1 in der Gewichtsklasse bis 95 kg an den Start. Trotz einer berufsbedingten kurzen Vorbereitungszeit von nur rund fünf Wochen, gelang es dem Neo-Gemeinderat mit drei gültigen Versuchen letztendlich eine Last von 147,5 kg zur Hochstrecke zu bringen, was ihm den Klassensieg einbrachte.

Auch der zweite stellvertretende Obmann, Thomas Böswarth, wollte unter Beweis stellen, dass er an seine Erfolge des Vorjahres (Dritter bei der WM und Zweiter bei der EM) anknüpfen kann. Im Bankdrücken RAW konnte Böswarth in der allgemeinen Altersklasse in der Gewichtsklasse bis 110 kg mit drei gültigen Versuchen aufzeigen und sich mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 162,5 kg den dritten Platz erkämpfen. In der Disziplin Bankdrücken Equiped bewältigte der Pressbaumer ebenfalls alle seine Versuche, um letztlich mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 187,5 kg die Konkurrenz in die Schranken zu weisen und sich den Staatsmeistertitel zu erkämpfen.

Weltmeister Gansinger setzt allem die Krone auf

Last but not least zeigte auch der Oldie der Pressbaumer Delegation, Franz Gansinger, dass auch im 31. Jahr als aktiver Athlet der Durst nach Edelmetall noch nicht gestillt sein muss. Als amtierender Master-2-Weltmeister startete Gansinger in seiner Altersklasse in der Gewichtsklasse bis 110 kg im Bankdrücken RAW und Equiped. In Ersterem, welches als seine Paradedisziplin gilt, hat er mit 155 kg klar den Sieg geholt. Im Equiped konnte er dann zwar nicht ganz sein Leistungsvermögen abrufen, dennoch bewältigte er 170 kg, was immer noch locker zu seinem zweten Titel an diesem Tag reichen sollte.

„Die Vorbereitungen für die Heim-WM beginnt somit für all unsere Athleten ab sofort“, wünscht Roman Lehner allen verletzungsfrei zu bleiben, um dann auch in Wien ganz vorne mitzumischen. „Das Potenzial auf Medaillen haben unsere Burschen auch bei der WM, das haben sie schon in den letzten Jahren bewiesen!“