Heim-WM: Dreimal Gold und zweimal Silber für den KSV Pressbaum

Den Beginn machten für Pressbaum Pischinger und Teleki im Kraftdreikampf. Teleki, in der allgemeinen Altersklasse in der Gewichtsklasse bis 82,5kg am Start, musste sich nach einer krankheitsbedingten kurzen Vorbereitungsphase der Konkurrenz stellen. Dennoch gelang es dem leichtesten der Pressbaumer Athleten 160 kg in der Teildisziplin Kniebeugen, 130 kg im Bankdrücken und 200 kg im Kreuzheben zu bewältigen, welches eine Gesamtleistung von 490 kg bedeutet. Das wurde in seiner Klasse mit dem fünften Platz belohnt.

Für das knapp 125 kg schwere „Bröckerl“ Pischinger lief alles nach Plan. Mit zwei gültigen Versuchen in der Disziplin „Kniebeugen“ konnte der Pressbaumer letztlich 300 kg bewältigen. Anschließend gelang es ihm in einer fehlerfreien Serie in seiner Paradedisziplin, dem Bankdrücken, sagenhafte 206 kg zur Hochstrecke zu bringen, womit er sich letztlich auch den Weltrekord in dieser Disziplin sicherte. Beim Kreuzheben musste dann zwar auch Pischinger einen Fehlversuch verzeichnen, aber mit gültigen 275 kg kam er in der Gesamtleistung aus allen drei Disziplinen trotzdem auf stolze 781 kg. Dies bedeutete für ihn die Goldmedaille und seinen ersten Weltmeistertitel. Nach einer sehr kurzen Regenerationsphase von nur zwei Tagen, ging Pischinger im Bankdrücken abermals an den Start. Hierbei konnte der Pressbaumer 195 kg am Erstversuch spielend bewältigen und scheiterte zweimal knapp an der Last von 207,5 kg, welches letztlich den sechsten Platz bedeutete.

Der erst 20-jährige Markus Bischof startete im Bankdrücken Equipment und im Bankdrücken „Raw“ (ohne Equipment). In der ersten Disziplin feierte der junge Pressbaumer sein Debüt, bei welchem nach zwei gültigen Versuchen 145 kg für die Nachwuchshoffnung stehen blieben und er sich die Silbermedaille erkämpfen konnte. Auch im „Raw“ sorgte Bischof für weiteres Edelmetall. Mit 122,5 kg konnte sich der KSV-Youngstert abermals den Vizeweltmeistertitel sichern.

Oldboy Josef Rothensteiner, welcher nach langjähriger Pause wieder auf die internationale Wettkampfbühne zurückkehrte, ist in der Altersklasse der 40- bis 49-Jährigen in der Gewichtsklasse bis 95 kg an den Start gegangen. In der athletenreichsten Gruppe konnte er mit einer Leistung von 152,5 kg den neunten Platz erkämpfen.

Thomas Böswarth ging im Bankdrücken mit Equipment und im Bankdrücken „Raw“ an den Start. In ersterer Disziplin gelangen dem Pressbaumer 190 kg zur Hochstrecke zu bringen, wofür er auch mit der Goldmedaille in einer der stärksten Gruppen des Turniers belohnt wurde. Ohne Equipment gelang es ihm in einer fehlerfreien Serie seine persönliche Bestleistung auf 167,5 kg zu setzen, welches für ihn den sechsten Platz bedeutete.

Besonderen Druck hatte Franz Gansinger. Für den amtierenden Weltmeister galt es, den Titel vor heimischen Publikum zu verteidigen. Im Bankdrücken „Equipped“ konnte sich der Pressbaumer, aufgrund einer raffinierten Steigerungstaktik, mit einer Last von 172,5 kg von seiner Konkurrenz absetzen und schon wie bereits im Vorjahr die „Goldene“ abermals in die Wienerwald Gemeinde holen. Im Bankdrücken „Raw“ gelangen Gansinger 150 kg, welches auch ihm den sechsten Platz einbrachte.

Das waren wieder phänomenale Leistungen unserer Kraftdreikampf-Athleten“, freut sich KSV-Obmann Roman Lehner über drei Weltmeistertitel und zwei Vizeweltmeistertitel. Dazu gratulierte er im Namen aller Kollegen im Verein und den zahlreichen Fans recht herzlich.