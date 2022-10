Pressbaumer Gansinger bei WM vergoldet

Werbung

In Fraureuth (Deutschland) fand die diesjährige Weltmeisterschaft im Kraftdreikampf statt. Teil der insgesamt 15-köpfigen österreichischen Delegation waren auch die drei Pressbaumer Franz Gansinger, Michael Pischinger und Thomas Böswarth, welche mit ihren Leistungen auch im Veranstaltungsland auf sich aufmerksam machten.

Den Beginn machte Pischinger. Für das knapp 120 kg schwere „Bröckerl“ lief es nach Plan. Mit drei gültigen Versuchen in der Disziplin „Kniebeugen“ konnte der Pressbaumer letztlich 280 kg bewältigen. Anschließend gelang es ihm in einer weiteren fehlerfreien Serie in seiner Paradedisziplin, dem Bankdrücken, sagenhafte 200 kg zur Hochstrecke zu bringen.

Lediglich beim Kreuzheben hatte Pischinger einen Fehlversuch zu verzeichnen. Letztlich kamen 260 kg in die Wertung. Die Gesamtleistung aus allen drei Disziplinen von 740 kg bedeuteten die Silbermedaille.

Böswarth ging im Bankdrücken mit Equipment und im „Raw“ (ohne) an den Start. In ersterer Disziplin gelangen dem Pressbaumer gültige 180 kg, wofür er auch mit der Bronzemedaille in einer der stärksten Gruppen des Turniers belohnt wurde. Im Raw-Bewerb stellte er nach einer fehlerfreien Serie seine persönliche Bestleistung von 160 kg ein, was für ihn den fünften Platz bedeutete.

Zu seinem 30-jährigen Kraftsport-Jubiläum konnte sich Franz Gansinger einen lang gehegten Traum erfüllen und im Bankdrücken Raw mit einer Leistung von 150 kg den Weltmeistertitel in die Wienerwaldgemeinde holen. Zuletzt konnte 1999 ein Weltmeistertitel vom KSV Pressbaum errungen werden, erinnert sich Obmann Roman Lehner. Außerdem gelang es Ginsinger mit Equipment 177,5 kg zur Hochstrecke zu bringen und somit die Silbermedaille zu erkämpfen.

„Unglaublich, wenn man bednekt, dass mein Start noch kurz zuvor fraglich war, da ich mir im Training eine schwere Muskelverletzung zugezogen hatte“, kann es der Routinier noch gar nicht fassen, als einer der erfolgreichsten Athleten der österreichischen Delegation in Deutschland verabschiedet worden zu sein.

„Phänomenal“, gratuliert auch Lehner für den gesamten KSV-Vorstand und freut sich schon auf die Heim-WM im Kraftdreikampf nächstes Jahr in Wien. „Da werden unsere Jungs wieder ordentlich anpacken!“