Bei den österreichischen Meisterschaften in Bruck/Leitha des Verbands WUAP, schickte der KSV Pressbaum im Bankdrücken und Kraftdreikampf gleich fünf Athleten an den Start. „Die Stimmung im Brucker Stadtsaal war an beiden Tagen fantastisch und trieb unsere Sportler zu Höchstleistungen“, war auch der sportliche Leiter des KSV, Roman Lehner, von den Ergebnissen seiner Schützlinge begeistert.

So konnte Thomas Böswarth in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm erstmals 160 kg drücken und bei seinem ersten Antreten gleich den Klassensieg davontragen. Auch „Oldboy“ Joschi Rothensteiner war nach längerer Pause in dieser Gewichtsklasse am Start. Der ehemalige Staatsmeister brachte 155 kg in die Wertung, was dem KSV den Doppelsieg bescherte.

Auch Franz Gansinger ging an den Start und konnte bei den Masters 50-59, in der Gewichtsklasse bis 125 kg mit einem gedrückten Gewicht von 155 kg Bronze holen.

Der Star unter den KSV-Kraftsportlern, Michael Pischinger, der sein Antreten wegen einer Schulterverletzung bis zuletzt offen gelassen hatte, konnte es am Ende doch nicht lassen. Und er überwand den Schmerz und bezwang mit 200 kg bei den Masters 40-49, in der Gewichtsklasse bis 125kg gegen seinen Hauptkonkurrenten knapp. Pischinger verteidigte also trotz Verletzung seinen Titel!

Am Sonntag war die Bühne frei für den Kraftdreikampf, also Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Hier startet für den KSV erstmals Nachwuchsathlet Markus Bischof. Der Teenager schaffte bis 100 kg bei den Kniebeugen 150 kg, was österreichischen Rekord bedeutete. Im Bandrücken gelangen ihm im dritten Versuch stattliche 100 kg und im Kreuzheben gab‘s satte 175 kg obendrauf. Insgesamt sind das 425 kg, welche ihm ebenfalls den Titel einbrachten.

Und weil´s am Vortag so schön war und sich die Schmerzen in der Schulter in Grenzen hielten, ging Pressbaums Topathlet Pischinger auch im Kraftdreikampf an den Start. Ohne Vorbereitung war er trotzdem konkurrenzlos. Auf Anhieb schaffte er gleich drei österreichische Rekorde (Kniebeugen 265 kg, Bankdrücken 180 kg und Kreuzheben 250 kg). Steigerungen ließ er wegen der doch schon vorhandenen Schmerzen aber lieber sein.

„Er hatte total 695 kg, ohne Verletzung wäre die 700-kg-Schallmauer locker gefallen“, ist Lehner überzeugt, der es toll findet, eine so starke Mannschaft stellen zu können und sich auf weitere Wettkämpfe freut. „Dass die Stadtgemeinde Pressbaum uns ideale Trainingsmöglichkeiten bietet, ermöglicht solche Leistungen“, bedankt er sich.