Am Samstag wurde im Amtshaus Harland das Bezirksturnier der Gewichtheber der Bezirke West und Nord ausgetragen. Als einziger Athlet des KSV Pressbaum war der zuletzt immer stärker auftrumpfende Phillip Boresch am Start. Und Boresch, der zuletzt regelmäßig die 300-Sinclairpunktmarke zu übertreffen konnte, womit er derzeit mit Patrick Manninger um die klubinterne Vorherrschaft rittert, enttäuschte auch im St. Pöltner Vorort seine Fans nicht. Boresch gewann überlegen in seiner Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm.

Dabei war er mit nur 79 kg Körpergewicht sogar in seiner Klasse sogar stark „untergewichtig“. „Bei den Sinclairpunkten macht sich dann das aber natürlich positiv bemerkbar“, weiß KSV-Obmann Johann Hügel.

Bei Rekordversuchen nur knapp gescheitert

Boresch begann im Reißen mit 106 kg und bereits mit dem zweiten Versuch stellte er seine persönliche Bestleistung von 111 kg ein. „Im dritten Versuch habe ich dann auf 114 kg gesteigert, bin bei meinem persönlichen Rekordversuch jedoch knapp gescheitert“, erzählt er leicht enttäuscht.

Der Fehlversuch dürfte Boresch auch beim ersten Stoßversuch noch irritiert haben. Er startete bei 136 kg gleich mit einem Fehlversuch, besserte diesen aber im zweiten Anlauf aus. „Da der Klassensieg feststand, bin ich volles Risiko gegangen und habe um acht Kilogramm auf 144 kg gesteigert, womit ich tagesbester Athlet geworden wäre“, erzählt Boresch. „Er hat das große Gewicht toll umgesetzt und war drauf und dran es auch zur Hochstrecke zu bringen, ist nur ganz knapp gescheitert“, berichtet Hügel.

Am Ende standen aber auch so wieder 304,13 Punkte zu Buche und Boresch war damit zweitbester Athlet aller Teilnehmer von insgesamt vier Vereinen.

Tagesbester war Nicolas Gril (100 kg/137 kg) vom Veranstalterklub SC Harland Holz Wallner, der sich auch die Teamwertung und somit den Wanderpokal nach langer Zeit wieder sichern konnte.