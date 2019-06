Österreich größte Kunstturn-Zukunftshoffnungen bestritten am Wochenende in Klagenfurt ihren Saisonhöhepunkt. Die österreichischen Jugendmeisterschaften versammelten 168 Toptalente aus 40 Vereinen und allen Trainingszentren der neun Bundesländer. In je drei Altersklassen ging es bei Mädchen und Burschen um Einzel- wie Teamtitel. Einen eindeutigen Aufwärtstrend zeigen dabei NÖ Kunstturner: In allen drei Kategorien konnte eine NÖ Auswahlmannschaft erstmals einen Stockerlplatz erreichen!

Mit an Bord des NÖ Landeskaders war auch der Tullnerbacher Martin Wolf (13), der seit geraumer Zeit erfolglos mit Wachstumsproblemen gekämpft hatte, die ihn auf der Stelle treten ließen und hart an der Motivation nagten. Dieser Wettkampf zeigte jedoch, aus welchem Holz der junge Turner geschnitzt ist.

Am ersten Wettkampftag ging es um die Mannschaftsplätze. Die vier besten Einzelwertungen aus sechs Turnern zählten zum Mannschaftsergebnis der J2 (Jg. 2006/07).

„Ich wusste, dass es auf ihn ankommen würde, und konnte an insgesamt fünf Geräten für das Team punkten und mit der Mannschaft den Vizemeistertitel nach NÖ holen. An Ringen und Reck wurde es sogar der Punktsieg“, freut sich Martin Wolf

In der Einzelwertung ging es um den Einzug ins Finale am Folgetag. Die besten 14 qualifizierten sich. Wolf konnte zur eigenen Überraschung mit der Pflichtübung an allen Geräten als Zwölfter ins Finale einziehen.

Tags darauf mussten die Turner im Unterschied zum Vortag einen Kürwettkampf nach internationalem Code präsentieren. Jeder Turner konnte sich bestmöglich präsentieren und musste sich nicht an die für alle gleich konzipierten Pflichtübungen halten.

„Da ich mit dem Finaleinzug gar nicht rechnete, habe ich auch keine Kür im Vorfeld einstudiert“, lachte der Youngsters. Das grinsen wurde noch breiter, anchdem er sich trotzdem im Finale noch auf Rang siben verbessern konnte.

„Das ist sensationell und für mich ein besonders wichtiges Ergebnis“, freut sich Wolf, der im Herbst ins BORGL St. Pölten wechseln möchte und dafür noch Top-Leistungen abliefern muss. „Aber Martin hat noch Luft nach oben, denn an drei Geräten fehlt ihm eine vollständige Kürübung, weshalb in der Gesamtwertung automatisch immer zwölf Zähler abgezogen werden“, erklärt Trainer Dieter Egermann vom LZ St. Pölten, der daran mit dem jungen Turner in den nächsten Monaten unbedingt arbeiten möchte.

„Im November steht die Staatsmeisterschaft in Graz an, wo ich mich mit einer international vollständigen Übung an jedem Gerät präsentieren möchte. Die Sommerferien sind ideal dafür, da lenkt die Schule nicht ab und man kann sich voll aufs Turnen konzentrieren“, weiß der Youngster.

Seine Schwester Marie war heuer mit ihren 15 Jahren bereits zu alt für die Jugendmeisterschaften. Sie wird kommende Woche noch einen internationalen Wettkampf in Györ bestreiten, ehe es auch für sie in die kurze Sommerpause geht.