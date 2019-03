Dem 13-jährigen Tullnerbacher Martin Wolf ist es am Wochenende erstmals gelungen, mit dem NÖ Nachwuchsteam eine internationale Medaille bei einem großen Event zu erringen. Überhaupt sind NÖ Turner 21. Mal beim Hanspeter-Demetz-Memorial in Innsbruck leer ausgegegangen. Bei der 22. Auflage dieses Jugendcups mit starker internationaler Beteiligung hat es aber endlich geklappt. Neben Team-Silber bei den Buschen gab es in der Einzelwertung noch für beide Wolf-Geschwister, also auch Martins 14-jährige Schwester Marie, den neunten Platz.

Das HPD-Memorial wurde auch heuer wieder von einer Reihe starker Nachwuchstalente aus Großbritannien, Slowenien, Kroatien, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei besucht. Ausgeschrieben wurden Wettkampfkategorien der internationalen Junioren- und Nachwuchsklassen, geturnt nach internationalem Code. Auch aus Österreich nutzten sieben Bundesländer die Gelegenheit, sich auf heimischem Boden mit den besten zu messen, denn sogar das Junioren-Nationalteam war vertreten.

„Für Martin war diese Silbermedaille ein wichtiger Meilenstein, kämpft er doch schon seit längerem mit laufenden Trainingsbremsen durch sein Längenwachstum“, weiß auch Trainer Dieter Egermann, dass Wolf einige Rückschläge in den letzten Monaten zu verdauen hatte, „die am Selbstbewusstsein nagten“.

In der Einzelwertung gelang Wolf im starken Starterfeld von 17 Turnern der neunte Rang. Das beste Einzelgerät war der Boden mit Rang drei nach Punkten. „Dabei habe ich mitten in der Übung Nasenbluten bekommen! Es war extrem schwierig für mich, nicht aufzugeben, weil ich Angst hatte, ich könnte den Boden schmutzig machen“, schmunzelt der Youngster über seine irritierenden Gedanken während der Übung, bei der er gehandicapt noch eine Schraube und weitere akrobatische Elemente zeigen en musste.

Schwester Marie wurde als Juniorin im letzten Jahr und somit Team-Älteste als Kapitänin in den NÖ-Kader einberufen. Die neue Rolle lag ihr, sie zeigte eine sturzfreien Wettkampf, motivierte ihre jüngeren Teammitglieder und reihte sich ebenfalls mit dem neunten Mehrkampf-Rang zwischen Österreichs Juniorenkaderturnerinnen in die Top 10 der 26 Starterinnen ein. Trainerin Sissy Lehota lobte besonders ihre Balkenperformance, bei der einige neue Elemente mit höherem Schwierigkeitswert ins Programm aufgenommen und erstmals ausgetestet wurden.

„Mit einer erst kürzlich ausgeheilten Schulterverletztung im Winter war kein volles Training an Sprung, Stufenbarren und Boden möglich, geschweige denn Fortschritte mit dem Difficulty-Wert, aber der Balken hat sehr profitiert und das Ergebnis wird Marie noch mehr motivieren, ihre Werte auch an den anderen Geräten zu erhöhen“, sprach Lehota von einem „schönes Ergebnis“ für die SLZ/BORGL-Schülerin in St. Pölten.