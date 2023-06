Geschwistersieg in der Heimhalle

In Abwesenheit von Böheimkirchens Selina Kickinger, die sich einer geplanten Handgelenks-Operation unterzog, um rechtzeitig für die WM fit zu werden, konnte die Tullnerbacherin Marie Wolf (19) bei den Damen den begehrten Mehrkampftitel vor der Ternitzerin Marie Kaghofer und Mödlings Carina Fegerl holen. Die Turnerin hat eine herausfordernde Saison hinter sich. Inmitten der wichtigsten Bewerbe waren Maturavorbereitungen und schriftliche Matura zu absolvieren. Und Serienverletzungen an Knöcheln und Bändern hatten weitere Fortschritte, die unter ihrem neuen Headcoach im LLZT bereits in Vorbereitung waren, massiv eingebremst.

Noch bei der Staatsmeisterschaft ging es vorrangig darum, der mentalen Herausforderung einen vollen Mehrkampf zu bringen, standzuhalten“, erzählt sie. Sämtliche Schwierigkeiten waren da aus den Küren genommen, welche die vollständige Heilung beider Beine gefährden hätten können. Für die Landesmeisterschaft wurden wieder einige Elemente übernommen, was letztlich den Sieg brachte, auch wenn noch nicht alle Geräte wieder voll einsatzfähig sind. „Viele Sportlerinnen reduzieren ihre Wettkampfbelastung im Maturajahr, nicht so Marie", weiß Trainer Ernesto Alomar. „Diese Turnerin hat mich in ihrer Professionalität sehr beeindruckt und unter anderem war sie mit ein Grund, warum ich mich vom St. Pöltner Stützpunkt verpflichten ließ". Jetzt darf Marie aber mehr als verdient in ihren „Maturasommer“ gehen, um mit den Freunden noch einmal richtig zu feiern.

Trainer Ernesto Alomar ist stolz auf die Leistungssteigerung von marie Wolf trotz Maturajahr und dem großen Verletzungspech zu Saisonbeginn. Foto: LLZT St. Pölten

Bruder Martin Wolf (17) war sich der Vorbildwirkung mit Heimpublikum sehr bewusst und ging aufs Ganze. Da er aus seiner Sicht „nichts zu verlieren“ hatte, riskierte der Tullnerbacher an jedem Gerät und zeigte auch jüngeren Turnern, was Kunstturnen im internationalen Code bedeutet. Trotz Knöchelproblemen seit der Staatsmeisterschaft konnte er seine Landungen kontrollieren. Ein Flugelement am Hochreck misslang, was dem Publikum beim spektakulären Sturz aus großer Höhe kurz den Atem stocken ließ, was letztlich in Klatschen mündete. Als er sich wieder ans Gerät begab, um die Übung tapfer zu beenden.

„Wir hatten alle Turner ab 6 Jahren in einem Durchgang, sodass die Familien der Kinder sehen konnten, was ihre Söhne in diesem Sport lernen und erreichen können. Das ist oft eine erste Erkenntnis, weil viele das Leistungsturnen anfangs unterschätzen und so erst verstehen, warum ihre Söhne regelmäßig zum Training kommen sollen“, weiß Cheftrainer Guido Zelaya. Am Ende knackte Martin Wolf trotz des Sturzes seinen persönlichen Punkterekord, ein weiterer Erfolg nach der Sprung-Bronzenen bei der Staatsmeisterschaft. Noch ist die Saison für den jungen Tullnerbacher damit aber nicht vorbei, denn es stehen noch zwei internationale Wettkämpfe in Budapest und Maribor an.