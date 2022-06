Marie Wolf: Der schwere Sturz ist abgehakt

Werbung

Nach ihrem schweren Trainingsunfall im April, welcher der Tullnerbacher Kunstturnerin Marie Wolf (17) den Start bei den Landesmeisterschaften als Titelverteidigerin verunmöglicht hatte, gelang es der SLZ/BORGL-Schülerin gerade noch rechtzeitig für diese Saiosn sich wieder ins Wettkampfgeschehen zurück zu kämpfen.

Bei den steirischen Landesmeisterschaften in Graz konnte sie hinter einer Bundeskaderturnerin die Silbermedaille erringen und die 40-Punktemarke für die Qualifikation zur Staatsmeisterschaft knacken, obwohl ihre Trainerin Sissy Lehota alle in den vergangenen Monaten neu erlernten Elemente aus den Küren herausgenommen hatte. „Ziel war es, dass Marie mental einen vollen Mehrkampf an allen Geräten durchturnt, und das ist voll gelungen“, freute sie sich für ihr Aushängeschild im LLZT.

Wolf war in der Wettkampfvorbereitung am Gerät Sprung gestrauchelt und hatte mental den gefährlichen Sturz auf den Kopf, der zwar körperlich glimpflich ausgegangen war, nur schwer verarbeiten können. Gerade am Sprung wurde daher zum Einstieg vom „Tsukahara gestreckt“ abgegangen und nur die gebückte Version gezeigt.

Der Sprung selbst gelang zwar, endete allerdings noch nach der sicheren Landung mit einem nur nervenbedingt anschließenden Sitz auf der Matte, was einem Sturz gleichkommt und einen Punkt Abzug gab. Auch am Balken misslang eine sonst sichere gymnastische Drehung und Wolf musste mit einem weiteren Punkteverlust vom Balken.

Boden und Stufenbarren gelangen in ihren stark vereinfachten Ausführungen. Flugelemente zwischen den Holmen wurden weggelassen, und am Boden die akrobatischen Elemente jeweils um ein Niveau niedriger geturnt, der Doppelsalto durch Schrauben ersetzt, um auf maximale Sicherheit zu gehen. „Ich bin einfach nur glücklich, dass ich diese Kraft gefunden habe mich meinen Ängsten zu stellen und sie zu beherrschen“, ist Wolf erleichtert in den Wettkampfmodus zurückgefunden zu haben.

„Unser Sport birgt auf diesem Niveau sehr hohe Risiken, das ist leider für das breite Publikum nicht erkennbar und wird auch weder wahrgenommen noch wertgeschätzt“, bedauert die Turnerin das geringe Wissen um diesen Hochleistungssport in der Öffentlichkeit und spielt auf die wiederkehrenden Diskussionen rund um die „Bewertung“ der Erfolge nach mehr als 10-jähriger Ausbildung an.

„Das ist für uns Athletinnen oft sehr frustrierend“, gibt sie zu, „bereits das Erreichen internationaler Konkurrenzfähigkeit und die Teilnahme in der höchsten Klasse an einer Staatsmeisterschaft ist in Österreich ein Kunststück“, bestätigt Tina Weinberger, da müsse alles von Trainerqualität, Halleninfrastruktur und durchgängigen zumindest 10.000 verletzungsfrei absolvierten Trainingsstunden passen. Und die Vergleichbarkeit mit anderen Sportarten sei im Turnsport nicht gegeben. Denn insgesamt erreichen österreichweit in einer Saison nur rund 20 Kunstturnerinnen und 15 Kunstturner das Elite-Niveau, das die Teilnahme an Staatsmeisterschaften erlaubt.