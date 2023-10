Wolf holt bei zweitem Cottbus-Start erstmals Medaille

Cottbus (GER) ist in der Turnerszene unter dem Namen „Turnier der Meister“ als hochkarätige und vor allem älteste Veranstaltung internationalen Formats bestens bekannt. Für die potenziellen zukünftigen Meister wird bereits zum 36. Mal das Format für Junioren als Juniors Trophy angeboten. Der SLZ-BORGL Schüler Martin Wolf(17) von der Union St. Pölten begegnete dabei bereits im Vorjahr erstmals der europäischen Juniorenspitze. Während er da noch mit Rang 16 Vorlieb nehmen musste, gelang dem Tullnerbacher heuer sensationell ein Medaillenrang. An seinem traditionell stärksten Gerät „Sprung“, bei dem er heuer bereits bei der Staatsmeisterschaft das Podest erreicht hatte, erkämpfte sich der Youngster hinter einem Engländer und einem Deutschen die Bronzemedaille.

Dieser Erfolg wurde möglich, weil er einen neuen Sprung erstmals am Wettkampfpodium wagte, an dem er zuvor viele Monate gearbeitet hatte. „Der Kasamatsu mit Doppelschraube ist ein Sprung, der durchwegs auch auf Weltmeisterschaften zu sehen ist", erklärt LZT-Trainer Guido Zelaya. Auch wenn er noch nicht optimal gelang, und eine tiefe Landeposition außerhalb der Linie sicher mehr als einen halben Punkt kostete, reichte der Score für Bronze. „Die letzte Trainingserfahrung mit dem argentinischen Team in unserer Trainingshalle in St. Pölten hat mich schon ordentlich inspiriert", gibt Wolf zu. „Man wagt sich einfach etwas mehr aus seiner Komfortzone heraus, wenn man mit solchen Athleten in einer Halle steht". Zelaya ist zufrieden, denn vor diesem alles entscheidenden Sprung hatte Wolf bereits einen 6-Geräte-Mehrkampf am Vortag in den Beinen, bei dem derselbe Sprung noch mit einem Sturz geendet hatte, und am selben Tag den Teamwettkampf mit zwei seiner Standard-Sprünge für die Teamwertung. Insgesamt hatte Wolf also binnen 24 Stunden sechs Sprünge erledigt.

Dabei war ein Start in Cottbus aufgrund des hohen Aufwands für den einzigen NÖ Junior zuerst gar nicht im Wettkampfkalender vorgesehen. Letztlich ereilte ihn der Ruf aus OÖ, wo mit Lindpointner ebenfalls ein einzelner Junior für diesen hochkarätigen europäischen Wettkampf in Frage kam. Beide Junioren konnten aus Cottbus mit je einer Bronzemedaille nach Hause fahren.