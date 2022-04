Wolfs gaben ihr Debüt als Richter

Werbung

Am Wochenende starteten nun auch die jüngsten Kunstturner in die Wettkampfsaison, die noch bis Ende Juni andauern wird. Beim NÖ Kids Cup in Mödling konnten zehn Nachwuchsturner der Union St. Pölten zwischen sechs und elf Jahren demonstrieren, dass ihnen die Pandemie nichts anhaben konnte.

Zwei der fünf Wettkampfstufen konnte St. Pölten für sich entscheiden (Rafeiner, Bulzomi), weitere drei Stockerlplätze kamen hinzu (Voggenberger, Thaler, Kieberger).

Zum ersten Einsatz als Wertungsrichter kamen in ihrer Wettkampfpause auch die SLZ/BORGL-Aushängeschilder St. Pöltens, Baccolini und Wolf, aus dem LLZT.

Landesreferentin Hofmann schätzt dieses Format, das heuer erstmals vom NÖ Turnverband finanziert und in Kooperation mit der Union Mödling ausgerichtet wurde, besonders: „Der Wettkampf ist ein niederschwelliger Einstieg für junge Talente aus dem Vereinsturnen, um den Kunstturnsport kennenzulernen. Hier fangen sie Feuer!“

Bislang wurde das bei den Kindern überaus beliebte Format über die Union NÖ angeboten. „Der Landesfachwart für Kunstturnen wurde aber bedauerlicherweise im Dachverband nicht mehr nachbesetzt, was wohl ein Zeichen dafür ist, dass man sich aus dem Kunstturnen als leistungsorientiertes Spitzensegment des Geräteturnens zurückziehen wird“, bedauert Hofmann.

Weiter ging es mit einer kleinen Auswahl der besten St. Pöltner Kunstturnerinnen aus der zweiten Grundlagenstufe nach St. Valentin zum traditionellen Girls Cup. Hier konnten alle fünf Kunstturnerinnen mit einer Medaille nach Hause fahren. Gold gab es für die Jüngste im Team, Grafeneder, Silber holten in ihren Klassen Mihaiescu und Dicks, Bronze gab es für Krebs und Schindele.

Auch hier kam die amtierende Landesmeisterin 2021 Marie Wolf erstmals als Wertungsrichterin zum Einsatz. „Ein schönes Gefühl in so jungen Jahren für die Mädchen schon Vorbild sein zu dürfen, sie kennen mich ja aus der Turnhalle und waren begeistert, dass ich dabei bin und sie bewerte.“

Kommendes Wochenende finden die Landesmeisterschaften in Gänserndorf statt. Die Union St. Pölten nominierte 31 Kunstturnerinnen und 15 Kunstturner.