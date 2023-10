Zwei weitere Landesmeistertitel für Marie Wolf

Bei der Landesmeisterschaft um die Gerätetitel (Elite) gelangen der BORGL-Absolventin Marie Wolf am Wochenende in der St. Pöltner Prandtauerhalle Siege an den Geräten Sprung und Boden. Stufenbarren und Balken ließ Wolf aus, was einer Veränderung in ihrem Privatleben geschuldet war. „Das in der Zwischenzeit aufgenommene Studium nahm gerade jetzt zu Semesterbeginn die volle Aufmerksamkeit in Anspruch, insbesondere auch zeitlich, wodurch das Trainingspensum nicht für alle Geräte ausreichte, um zumindest den Level zu halten", erklärt ihr Trainer Ernesto Alomar, "wir müssen jetzt Geduld haben“.

„Instabilitäten bringen mich nur in Gefahr, ich möchte keine Verletzung, und vor allem keinen dann möglicherweise dadurch erzwungenen Ausstieg aus dem Turnsport riskieren“, kann die Turnerin nach 14 Jahren Leistungssport sehr genau in sich hineinhören und kennt ihren Körper. „Es ist gerade alles sehr neu, ich muss mich erst in meinem neuen Leben zurechtfinden, die Dinge in meinem Kopf schlichten, bevor ich weitere Entscheidungen in Bezug auf den Turnsport treffe. Ich weiß sehr genau, was ich keinesfalls möchte. Das hat mir auch die Entscheidung erleichtert, mit meiner Berufsausbildung zu beginnen und dafür brenne ich auch. Aber noch ist alles offen und ich bin auch weiterhin im Training.“

Auch Martin Wolf holte sich einen Landesmeistertitel. Foto: Union St. Pölten

Bruder Martin Wolf (17) steuerte eine weitere Goldmedaille bei, er holte sich bei der Mehrkampflandesmeisterschaft am Folgetag den 6-Kampf-Sieg bei den NÖ Junioren und freute sich über einen neuen Punkterekord. Er knackte erstmals die 70-Punkte Marke, trotz Sturz am Pferd, was einen vollen Punkt kostete. Die Bodenübung gelang eindrucksvoll sauber ohne nennenswerte Abzüge, sogar der Katchev (Flugelement) am Reck.

„Den neuen Sprung, mit dem ich in Cottbus Bronze holte, habe ich diesmal nicht gewagt, weil der Sprungtisch zu rutschig war - ich wollte nichts riskieren.“ Das neue Ziel formuliert der Turner mit der 72-Punkte-Marke, die er im November beim internationalen Future Cup erreichen will. Das bedeutet Sturzfreiheit, den neuen hochwertigen Sprung zeigen (mit dem sich 2012 der letzte österreichische Turner für Olympia qualifiziert hatte) und das eine oder andere neue Element in die Übung einbauen, woran seit Monaten gearbeitet wird. „Damit möchte ich dann in mein letztes Juniorenjahr gehen“, erklärt Martin Wolf.