Gablitzer Fitlauf startet durch

Alles neu beim Gablitzer Fitlauf! Mit neuer, professioneller Zeitmessung, die auch das Anmeldesystem modernisiert hat, ging heuer nach zwei jahren Pause wieder der Tradiitonslauf in Gablitz am Nationalfeiertag in Szene.

Bürgermeister Michael Cech und GGR Robin Auer freuten sich über die große Teilnehmerschar, denn knapp hundert Aktive haben mitgemacht, darunter auch ganz viele Kinder und Jugendliche, besonders vom SV Gablitz. Dabei standen wie immer zwei Strecken zur Auswahl, die kurze 2,7-km-Distanz zum Schnuppern und die herausfordernden 9,2 Kilometer beim traditionellen Troppberglauf.

Bei der kürzeren der beiden Strecken, dem Fitlauf, konnte Vincent Neiber mit unglaublichen 11:15 Minuten gewinnen. Und beim Troppberglauf lag Christian Gartner mit unschlagbaren 37:39 Minuten am Ende voran.