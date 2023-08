Karriegellauf geht in seine 59. Auflage

Start und Ziel bei diesem Traditionslauf am Samstag in einer Woche befindet sich auch heuer wieder beim Wasserspeicher am Ende der Karriegelstraße in Pressbaum. Der ASV Pressbaum-Freizeitsport lädt wieder Jung und Alt zum Mitmachen auf der Siedlung ein. Die Strecke führt durch wunderschönes Wienerwaldgelände, auf Waldwegen, Forststraßen, Waldböden, Wiesen und kurz auch auf Asphalt.

Der Hauptbewerb (für Allgemeine Klasse, Junioren, alle Altersklassen für Damen und Herren) führt unverändert rund 7,8 Kilometer vom Wasserspeicher-Siedlung über Heinrichwiese, Karriegel, Am Hagen, Haitzawinkel zurück zur Siedlung. Die Rahmenbewerbe für Kinder (ab 2 Jahre, Schüler, Jugendliche) finden auf dem jeweiligen Alter angepassten kurzen Strecken beim Start-Zielgelände statt. Die Zeitnehmung passiert per Transponder über die Startnummer. Die Endergebnisse sind sofort nach Beendigung des Laufs online verfügbar.

Der Hauptbewerb beginnt um 9.30 Uhr, die Kinderbewerbe starten um 11 Uhr. Nennungen bis 7. September (12 Uhr) auf https//time-now-sports.at möglich. Nachnennungen am Veranstaltungstag von 9–10.30 Uhr. Der Start bei den Rahmenbewerben kostet 6 Euro, Haupt- und Altersklassen 20 Euro (Nachnennungen (8/25 Euro). Bei Zielankunft gibt's ein Finishershirt (Voranmeldungen). Jedes Kind bekommt eine Medaille und ein Süßigkeitensackerl mit Getränk. Als Organisatorin von Hauptlauf und Rahmenbewerbe fungiert ASV-Freizeitsport-Leiterin Ulrike Furch-Tichler.