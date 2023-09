Kartausen-Lauf mit Rekordstarterfeld

Seit der Neuauflage des Kartausen-Laufs ist ein großer Schwerpunkt der Veranstaltung, Kinder und Jugendlichen für Sport und Bewegung zu begeistern. So konnte durch die Unterstützung der vielen regionalen Sponsoren, aber vor allem der Premium-Partnern AuhofCenter, Raiffeisenbank Wienerwald und Immobilien Dräxler die Startgebühren wieder niedrig gehalten und jedem Kind beim Zieleinlauf eine Teilnahmemedaille überreicht werden. Für die ersten Drei jeder Laufklasse gab es zudem Pokale, die von den Gemeinderäten der Marktgemeinde Mauerbach zur Verfügung gestellt und übergeben wurden. Insgesamt starteten 141 Kinder und Jugendliche.

Den Sieg bei den Herren sicherte sich Thomas Schönauer (Jg. 1974, Team Menschengarten) in 25:58,1 Minuten. Er blieb auch als einziger unter der 26-Minuten-Marke, die der Zweitplatzierte Andreas Schwifcz (Jg. 1996) um eine läppische Hundertstel verpasst hat. Klaus Hausleitner (Jg. 1988, Camillo Sitte Bautechnikum) siherte sich in 26:17,4 die Bronzemedaille. Schnellste Dame war Mastersläuferin (ab Jahrgang 1973) Karin Hausberger (Jg. 1972, A3 Amstetten) in 33:34. Dahinter folgten aus der allgemeinen Klasse Nina Steinwender (Jg. 1974, 34:11,8) und Elisabeth Seidl (Jg. 1978, 39:30,1).

„Der heurige Kartausen-Lauf hat wieder gezeigt, was in Mauerbach alles möglich ist, wenn viele sich ehrenamtlich engagieren. Dass wir dieses Mal auch ein neues Rekordstarterfeld verzeichnen konnten, unterstreicht die jedes Jahr professionelle Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung“, meinte die geschäftsführende Gemeinderätin Manuela Bannauer: „Aber besonders freut es mich, die vielen glücklichen Kinder zu sehen, wenn sie ihre Teilnahmemedaille beziehungsweise Siegerpokale erhalten.“

Das Organisationsteam des diesjährigen Kartausenlaufs rund um Bannauer (Vorsitzende Kulturausschuss), Thomas Schönauer, Manuel Schwabl, Agnes Stumpf (Sportunion) und dem geschäftsführenden Gemeinderat Matthias Pilter zieht also zufrieden Bilanz und dankt den vielen freiwilligen Helfern an der Strecke, bei der Nachmeldung und Nummernausgabe sowie von Sportunion, Pfadfindern und Menschengarten, die maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.