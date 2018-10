Am Freitag hatten die Gewichtheber des KSV Pressbaum ihren letzten Auftritt als Mannschaft in dieser Saison. In der Babenbergerhalle in Klosterneuburg stand der letzte Meisterschaftskampf in der Teamliga Wien/NÖ gegen die Hausherrn am Programm.

Und vor allem die Formkurve bei einem Athleten stach hervor. Der ehemalige Bundesliga-Star Patrick Manninger nimmt die Vorbereitung auf die diesjährige Einzelstaatsmeisterschaften am letzten November-Wochenende in der Bezirkssporthalle Braunau sichtlich ernst. „Nachdem ich in den letzten Jahren durch Verletzungspech immer wieder zurückgeworfen worden bin, schaut es heuer endlich wieder gut aus“, ist auch der Pressbaumer mit dem Formaufbau sichtlich zufrieden.

Als Tagesbester beider Mannschaften erzielte Manninger als Super-Schwergewicht mit 112,8 kg Körpergewicht 300,58 Punkte. Damit knackte er erst das zweite Mal im heurigen Jahr die magische 300er-Marke, die er nach einem starken Saisonauftakt schon etwas aus dem Blick zu verlieren drohte.

„In den letzten Wettkämpfen hat bei ihm immer irgendetwas nicht gepasst, das Knie gezwickt oder irgendeine Unkonzentriertheit eine bessere Leistung verhindert“, weiß KSV-Mannschaftsführer Roman Lehner. Aber mit 126 kg im Reißen und 156 kg im Stoßen hat sich Manninger in seiner Gewichtsklasse in der österreichischen Spitze zurückgemeldet.

Staatsmeisterschaft soll Medaille bringen

„Und ein paar Kilos sollten bis zu den Staatsmeisterschaften noch zu finden sein, wenn nicht wieder der Verletzungsteufel zuschlägt“, rechnet sich Manninger bei den Superschweren doch Medaillenchancen aus.

Aber auch Phillip Boresch befindet sich in Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaft schon in Topform. Bei 81,2 kg Körpergewicht schaffte er im Reißen mit 103 kg eine neue persönliche Bestleitung. „Im Stoßen scheiterte er leider beim Halten in der Hochstrecke zuerst bei 129 und dann bei 130 kg“, weiß Lehner. So blieben 125 kg in der Wertung, was 276,81 fürs Team ergab.

Thomas Böswarth, einst auch ein 300er-Athlet, brachte für den mittlerweile reinen Hobbyathleten mit 95,9 kg Körpergewicht sechs gültige Traumversuche auf die Bühne.Am Ende standen 95 kg im Reißen und 120 kg im Stoßen zu Buche (242,24 Punkte.

Oldboy Roman Lehner brachte 85 kg im Reißen und genau 100 kg im Stoßen, also knapp zwei Kilo mehr als sein Körpergewicht, zur Hochstrecke (205,98 Punkte).

Toptalent Bastian Tauschl war nur bedingt einsatzfähig. Der Trainersohn verletzte sich letzte Woche beim U-17-Fußballspiel des USV Pressbaum gegen Krems am Knie und konnte daher nur in schonender Stand-Technik 50 kg im Reißen und 55 kg im Stoßen heben (136,98). Am 3:0-Sieg der Pressbaumer konnte das aber auch nichts ändern. 1192,59 Sinclairpunkte in der Teamwertung bedeuteten satte 112,29 Punkte Vorsprung.