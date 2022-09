Benni Baumgartner rast von Podest zu Podest

Werbung

Benjamin Baumgartner ist noch Schüler, aber die Ferien nützte er nicht zum Entspannen, sondern äußerst effektiv. Neben Ferialjob, Fahrschule für die L17-Ausbildung und Fitnesstraining gingen sich auch einige Rennen für den neulengbacher im In- und Ausland aus.

Baumgartners Formkurve zeigt in den letzten Wochen steil nach oben (die NÖN berichtete über sein Podium auf der Moto-GP Strecke in Brünn.) Jetzt gelang ihm im italienischen Cremona sein erster Sieg in der für ihn neuen Klasse Supersport 600. Anschließend ging es direkt weiter zum Training am Red Bull Ring, wo er exklusiv ein paar Tage vor der Motorrad-WM die neu gebaute Schikane als erster auf einer 600er Maschine testen durfte.

Doch Baumgartner war das noch nicht genug und so ging es ein paar Tage darauf schon weiter auf den ungarischen Pannoniaring, wo er mit dem zweiten Platz und seiner persönlich schnellsten Rennrunde in einem Fahrerfeld aus 40 Bikes ein ausgezeichnetes Ergebnis einfahren konnte.

Baumgartner gewinnt Hollaus-Gedächtnisrennen

Nach einer kurzen Erholung reiste der Neulengbacher zum heimischen Red Bull Ring nach Spielberg zurück, wo das 19. Internationale Rupert-Hollaus- Gedächtnisrennen stattfand. 450 Fahrer aus neun Nationen waren in verschiedensten Rennklassen am Start. Baumgartner ging wieder in der Klasse SSP 600 an den Start. Und an diesem Wochenende führte abermals kein Weg an ihm vorbei. Er dominierte die Trainings, beendete das Qualifying auf der Poleposition und gewann in beeindruckender Manier beide Rennen mit Respektabstand vor dem Zweitplatzierten.

„Im Moment fühle ich mich sehr wohl auf meinem Bike, endlich kann ich mein Potenziel abrufen und zeigen, was in mir steckt“, ist er zufrieden. Die Episode auf der für ihn zu kleinen Yamaha R3 waren mir meine körperlichen Voraussetzungen (1,90 Meter Körpergröße) im Weg. „Mein Team aber glaubt an mich, daher ist der Wechsel in die nächsthöhere Klasse“ früher als geplant erfolgt!“, erzählt Baumgartner.

Auch Vater und Trainer Ewald wollte keine Zeit mehr in den kleinen Klassen verschwenden. „Die Basis hat er dort gelernt und es war auch eine gute Schule, aber jetzt mussten wir handeln.“

Als nächstes folgt Testlauf am Circuit Paul Ricard

Das nächste richtig große Highlight steht für den 15-Jährigen nun unmittelbar bevor. Auf Einladung von Yamaha Österreich wird er an einem zweitägigen Motorradtest am berühmten Circuit Paul Ricard in Le Castellet (Frankreich) teilnehmen. „Die internationalen Testtage von Yamaha Europe sind eine tolle Gelegenheit für Benjamin, um sein Können zu zeigen“ ist Vater Ewald erwartungsfroh. Gemeinsam mit Mutter Victoria geht es in der ersten Schulwoche somit nach Frankreich.