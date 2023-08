Gablitzer Speedway-Ass für U-19-EM qualifiziert

Der Gablitzer Sebastian Kössler gilt als Österreichs größtes Speedwaytalent, ist allerdings auch schon ziemlich allein in dieser einst ganz großen Motorsportart, die noch in den 80er Jahren auch in Österreich tausende Fans an die Bahnen gelockt hat. Mittlerweile ist das Starterfeld hierzulande derart ausgedünnt, dass Kössler in die verbliebenen Motorsporthochburgen Mitteleuropas ausweichen muss. Neben den nordischen Ländern wie Schweden oder Norwegen erfreut sich Speedway nämlich auch in manchen Oststaaten, wie Polen oder bei den Nachbarn in Tschechien, weiterhin größter Beliebtheit. Und so fährt Kössler seit heuer in der U 24 pge Extralig für den polnischen Klub Lublin jeden Dienstag Rennen. Bei U 24 Extralig handelt es sich um eine Gruppe junger Nachwuchsfahrer, die in Polen speziell gefördert werden, um rasch den Sprung in die höchste Speedway-Liga Polens zu schaffen. Derzeit fährt Kössler aber auch noch in der 1. tschechischen Liga für Zarnovica, für die er zuletzt beim Meisterschaftsrennen in Prag elf von zwölf mögliche Punkte eingefahren ist. Zuvor schaffte er in Pardubice 14 von 15 Zählern. „Derzeit läuft es für mich richtig gut“, findet der 18-jährige Shootingstar der Szene.

Der 18-jährige Sebastian Kössler ist längst konkurrenzlos in Österreich, startet aus Ermangelung von Rennen hierzulande in der tschechischen 1. Liga sowie für ein polnisches Farmteam als Sprungbrett in die international hochwerte polnische Liga. Jetzt hat er sich auch fürs Finale der 16 größten U19-Nachwuchstalente Europas qualifiziert. Foto: Zita Dologi

Wie gut er wirklich drauf ist, hat Sebastian Kössler nun am Samstag auf der Bahn seines tschechischen Vereins erneut unter Beweis gestellt. Beim Halbfinallauf für die U-19-EM konnten sich die schnellsten acht fürs Finale am 19. August qualifizieren und Kössler schaffte mit Rang sieben den Cut. Nicht nur ist Kössler der einzige Österreicher, der dies geschafft hat, er ist überhaupt nur einer von drei deutschsprachigen Fahrern. Bereits in Norwegen hatte sich Jonny Wynant qualifizieren können und in Zarnovica belegte der Norddeutsche Norick Blödorn Rang fünf.

Nach Sturz im vierten Lauf musste Kössler alles auspacken

Der fünfte Platz wäre aber auch für Kössler locker drinnen gewesen, und wahrscheinlich sogar weit mehr. Denn nach einem sehr guten Start in den Bewerb hatte er nach drei Rennen bereits sieben Punkte am Konto. Doch im vierten Durchgang kam er zu Sturz und blieb somit punktlos. „Das hat es plötzlich extrem schwierig gemachte für mich, doch noch den Zug nach Polen zu erwischen“, schildert Kössler, der aber zum Glück unverletzt geblieben war. Nur sein Bike hatte doch Schaden beim Unfall genommen. Aber im letzten Durchgang holte die österreichische Hoffnung auf seinem Ersatzbike den nötigen zweiten Platz und schaffte somit ebenfalls den Sprung ins Finale. Den Sieg in Zarnovica eroberte der Pole Wiktor Przyjemski ungeschlagen vor dem Ukrainer Nazar Parnicki und Kösslers polnischem Extralig-Teamkollegen Oskar Paluch.