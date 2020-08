Der Pressbaumer Bankmanager Werner Panhauser, vierfacher Rallycross-Vizestaatsmeister und Staatsmeister 2016, greift am kommenden Wochenende wieder ins Lenkrad.

Titan Testfahrten gab es bereits in der Vorsaison

Panhauser war bei den allradgetriebenen „Titanen“ schon 2019 in Ungarn und Deutschland am Start gewesen und hatte mit dem Semifinaleinzug bei seinem Titans RX-Debüt gezeigt, dass er es immer noch kann.

„Der Launch dieser 2020 nationalen Serie vor zwei Wochen in Greinbach war sehr vielversprechend, aber da konnte ich urlaubsbedingt nicht dabei sein. Jetzt freue ich mich schon, wenn wir uns in drei Sekunden auf 100 km/h schießen und auf spannende Zweikämpfe“, erklärt der 51-jährige Rallycross-Enthusiast.

Am ersten Rennwochenende war Ex-Rallyestaatsmeister Kris Rosenberger die unumstrittene Nummer eins auf dem Kurs in Greinbach. Nun will ihn Panhauser aber bei diesen quasi Rallycross-Staatsmeisterschaften in die Schranken weisen. Ursprünglich war die Titans RX-Serie von Organisator Max Pucher mit sieben internationalen Rennen ausgeschrieben, Corona bedingt hat man aber nun auf einen Austria-Cup mit weniger Rennen reduzieren müssen.