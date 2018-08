Der erst 17-jährige Purkersdorfer Nikolaj „Nico“ Schaller hat bei den ersten beiden EM-Bewerben in Edimburgh letzte Woche noch Lehrgeld zahlen müssen. Sowohl vom 1-m-Brett als auch beim Mixed-Synchron-Bewerb aus drei Metern Höhe mit seiner jungen Teamkollegin Selina Staudenherz landete der EM-Debütant noch auf dem letzten Platz. Am Donnerstag hatte sich der Junioren-Athlet aber bereits auf den „raueren Wind“ bei Erwachsenenkonkurrenzen besser eingestellt. Im Vorkampf vom 3-m-Brett belegte er letztlich Rang 25, konnte mit 266,05 Punkten drei Konkurrenten hinter sich lassen.

„Es ist besser gegangen, die Arbeit vom Brett und bei den Sprüngen war sehr gut“, sieht Coach Michael Worisch schon Potenzial bei seinem Schützling. „Nur die Eintauchphase könnte noch besser gelingen.“

In der 1-m-Konkurrenz hatte Schaller seinen sechsten und letzten Sprung im Royal Commonwealth Pool verpatzt, sonst hätte er wohl auch dabei zumindest zwei seiner 26 Konkurrenten hinter sich gelassen. „Aber die Nervosität habe ich dabei noch nicht ganz abschütteln können“, gibt er zu. Der Finalsieg ging an den britischen Olympiasieger Jack Laugher, mit dem er heuer im Frühjahr in Leeds hatte trainieren dürfen.

Schallers Zeit als Junior ist offiziell vorbei

Für Schaller ist mit den Titelkämpfen nun auch die Saison zu Ende und damit sein Dasein als Juniorenathlet. Kommende Saison wechselt der bereits regierende österreichische Meister vom 3-m-Brett endgültig ins Erwachsenenlager.

Unter diesem Aspekt konnte er sich in Schottland schon einmal an das höhere Niveau gewöhnen. „Das hier alles ist schon sehr stark, sehr hart. Es ist ein großer Unterschied zu den Junioren. Da reicht es nicht, nur die Standardsprünge zu machen, da muss man mehr zeigen“, hat Schaller hautnah erleben dürfen. Aber für ihn sei es darum gegangen, Erfahrung zu sammeln.

Das Wettkampfjahr sei noch nie so intensiv und erfolgreich gewesen. Im Juni und Juli hatte er Jugend-EM und Jugend-WM bestritten, nun die bei den Wasserspringern jährlich stattfindende EM. Da auch nächstes Jahr dabei zu sein, ist neben dem Ticket für die WM in Südkorea sein Ziel für 2019.