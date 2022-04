Pressbaum bleibt mit vier Titeln Badminton-Hochburg

Werbung

Bei den Titelkämpfen gab es mit 72 Aktiven heuer nur ein kleines Teilnehmerfeld. Auch die Pressbaumer Delegation fiel kleiner als gewohnt aus.

Vor allen konnten viele Leistungsträger aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen (Philip Birker, Emily Wu, Karoline Pottendorfer, Jakob und Nina Sorger, Markus Zvonek, Philip Katsaros).

Dennoch hat sich die Reise ins Freizeitzentrum nach Ybbs gelohnt, in dem die Wettbewerbe erstmals nach vielen Jahren in der Landeshauptstadt ausgetragen wurden. Die 16 Pressbaumer konnten vier Titel holen, dazu gab es achtmal Silber und neunmal Bronze!

Mia Gindulin (3. v. l.) und ihre jüngere Schwester Lisa (mit ihren Doppelpartnerinnen) drückten dem U-13-Bewerb ihren Stempel auf. Foto: Foto ASV Pressbaum

In der allgemeinen Klasse konnten alle fünf Bewerbe ausgetragen werden, aber aus Pressbaum starteten nur Carina Meinke im Dameneinzel und Mixed, sowie Philipp Pap und Matthias Windbacher im Herreneinzel.

Das Dameneinzel wurde in einer 3er-Gruppe entschieden. Als Erstes musste Meinke gegen die ehemalige Staatsmeisterin im DE und aktuelle Staatsmeisterin im DD, Bianca Schiester, antreten.

Mit einem überraschend deutlichen 2-Satzsieg (21:7, 21:12) brachte sich die Pressbaumerin in eine sehr gute Ausgangsposition für das zweite Spiel. Hier wartete Susanne Schuster, mit der sich Carina in der Vergangenheit schon so manches spannende Duell geliefert hatte, die aber vorher in drei Sätzen gegen Schiester unterlegen war.

Etwas gehandicapt durch leichte Knieprobleme musste sich Meinke zwar knapp in drei Sätzen geschlagen geben, aber durch den einen Satzgewinn mehr sicherte sie sich doch den Landesmeistertitel.

Matthias Windbacher und Philipp Pap belegten im Herreneinzel die Plätze 5 und 10. Routinier Windbacher gelang in seiner 3er-Gruppe ein Sieg gegen Jan Buschenreithner und er konnte anschließend auch dessen Bruder Fabian knapp mit 26:24, 24:22 niederringen und so den fünften Platz belegen. Youngtser Pap verlor aber beide Spiele in seiner 3er-Gruppe und spielte somit um Platz 7-10.

„Leider machte sich nach dem ersten Tag wieder seine Fußverletzung bemerkbar, sodass er die weiteren Spiele kampflos abgeben musste“, erzählt Sektionsleiter Andreas Meinke. Folglich konnten Pap und WIndbacher auch nicht wie geplant am zweiten Tag im Herrendoppel antreten.

Im Mixed lief aus Pressbaum diesmal nur Meinke mit Michael Tomic (Mödling) auf. In der 4er-Gruppe starteten sie mit einem 3-Satzsieg gegen den ehemaligen Pressbaumer Ralph Bittenauer und Bianca Schiester aus Mödling.

Im anschließenden Spiel gegen die Kristler-Geschwister aus St. Pölten hatte sie in beiden Sätzen keine Probleme. Somit standen sie quasi im Finale gegen die ebenfalls ungeschlagene Mödlinger Christian Tomic/Reka Sarosi. In einem spannenden Spiel über drei Sätze behielten die Mödlinger aber die Oberhand.

Gold für Mia Gindulin im Einzel und Doppel der U 13

Bei den Schülern war der ASV Pressbaum mit neun Talenten nur in den jüngeren Altersklassen U 11 und U 13 vertreten. Aufgrund der geringen Anzahl an Nennungen wurden insgesamt auch nur sieben Bewerbe ausgetragen. Im Dameneinzel U 13 waren die Pressbaumerinnen in einer 4er-Gruppe unter sich.

Mia Gindulin konnte alle ihre drei Spiele sicher für sich entscheiden und gewann somit den Landesmeistertitel. Platz zwei erspielte sich Carolina Palazzo und die erst 7-jährige Lisa Gindulin wurde mit der Bronzemedaille belohnt.

Im Damendoppel U 13 konnte sich Mia gemeinsam mit Carolina einen weiteren Titel sichern und Lisa freute sich mit ihrer Partnerin Julia Witzelsberger über Platz zwei. Und auch im Mixed U 15 waren die jungen Pressbaumerinnen erfolgreich. Mia Gindulin holte sich mit ihrem Partner Finn Petraschek (Mödling) die Silbermedaille und Matthias Trimmel konnte mit Carolina Palazzo den dritten Platz belegen.

In den Bewerben der Jungs gab es ebenfalls Medaillen. Im Herreneinzel U 11 waren Wenzel Tiapal und Theo Pap erfolgreich. Wenzel belegte den zweiten Platz, Theo konnte eine Bronzemedaille den Pressbaumer Erfolgen hinzufügen. Das Herrendoppel U 13 bestritten für Pressbaum Matthias Trimmel/Luca Bucek sowie Wenzel Tiapal/Simon Stricker. Erstere unterlagen erst im Finale, wohingegen Tiapal/Striker bereits im Halbfinale gegen die späteren Sieger ausschieden.

Bei de Senioren kamen auch nur sieben Bewerbe zur Austragung. Aus Pressbaum traten Kenny Wu, Andreas Meinke, Xiaofeng Li und Wenjie Zhao an. In der Seniorenklasse Herreneinzel O60 konnte Xiaofeng seinen Vereinskollegen Wenjie knapp in drei Sätzen besiegen und sicherte sich somit die Bronzemedaille. Kenny Wu trat mit Andreas Meinke im Herrendoppel O50 an, in dem auch Li und Zhao gemeldet waren. Mit zwei überzeugenden Siegen und zwei knappen 3-Satzniederlagen errangen Wu/Meinke Platz drei in einer 5er-Gruppe und fügten zwei Bronzemedaillen den Erfolgen der Pressbaumer hinzu.