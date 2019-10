Mit knapp 1.200 Läufern und laut Polizeiangaben rund 2.500 Zuschauern konnte am Samstagabend ein richtiges Lauffest am Rathausplatz und in der Innenstadt St. Pöltens gefeiert werden.

Hochkarätig und sehr spannend verlief der 10-km-Lauf bei Windstille und 13 Grad Celsius. Die Zeiten waren für alle Athleten unfassbar schnell, vor allem wenn man die verwinkelten Gassen in der St. Pöltner Innenstadt in Betracht zieht. Selbst Österreichs 3000-m-Hindernis-Staatsmeister Stefan Schmid, der seiner Favoritenrolle letztlich gerecht wurde, fragte im Ziel ungläubig nach: Waren das wirklich zehn Kilometer?

Lammerhuber konnte beruhigen: „Für die Staatsmeisterschaft haben wir die Strecke offiziell vermessen lassen!“ Schmid verpasste seinen Hausrekord von 31:07 Minuten nur um acht Sekunden. „Das ist sensationell, weil ich diesen Lauf nur aus dem Training heraus bestritten habe“, staunte Schmid.

Bei den Damen ging der Sieg in starken 37:31 Minuten an Franziska Füsselberger vom ASK Loosdorf. Im Ziel wurde sie bereits von ihrem Lebensgefährten Christof Leitner überschwänglich empfangen. Der Innermanzinger, hatte selbst in 34:40 gefinisht und damit Rang sieben bei der Landesmeisterschaft belegt.

Ein Comeback gab auch Thomas Unterhuber nach „Babypause“. Beim Ford-Blum-5er belegte der Neulengbacher (LC Wienerwaldsee) bei den Männern AK 30 in 17:59 gleich wieder den zweiten Platz.

Den Vizemeistertitel für den LCW holte über 10 Kilomter in der M 70 Leo Musil (49:28) und gar Gold gab’s in der M 60 für Günther Samitz (41:04).