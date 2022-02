Schlintner kriegt die Kurve

Sein „erste Mal“ bei Olympia endete auf Rang 17. Alexander Schlintner konnte nach Anlaufschwierigkeiten vor allem im letzten von vier Läufen aufzeigen. Der Deutsche Christopher Grotheer gewann den Skeleton-Bewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen in Peking überlegen. Grotheer war bereits zur Halbzeit deutlich vorangelegen und baute am zweiten Tag in Yanqing den Vorsprung auf seinen Landsmann Axel Jungk, der Silber holte, weiter aus. Dritter wurde der Chinese Yan Wengang, der den Russen Alexander Tretjakow noch abfing.

Eine Serie gestartet

Grotheer setzte die deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yanqing fort. Der 29-Jährige aus Oberhof war nach vier Läufen 0,66 Sekunden schneller als Jungk. Es waren die ersten Medaillen für deutsche Skeletonpiloten in der Olympia-Geschichte.

Mit Bestmarke wieder retour

Gut schlugen sich die beiden Österreicher Samuel Maier und Alexander Schlintner im abschließenden Lauf: Beide fuhren persönliche Bestzeiten auf der Bahn. Der Tiroler Maier beendete den Bewerb auf Rang 13, Schlintner wurde letztlich 17. Beide zeigten sich entsprechend zufrieden. "Der dritte und der vierte Lauf waren stark. Im vierten habe ich mich schon sehr selbstbewusst gefühlt", resümierte Maier, der allerdings auch Selbstkritik übte: "Beim Start verlier ich echt viel Speed."

Schlintner „megahappy“

Ähnlich sah es Schlintner: "Ich bin gerade megahappy, der zweite (vierter Lauf insgesamt, Anm.) war der beste Lauf, den ich je auf der Bahn hatte", unterstreicht der Purkersdorfer. Entsprechend positiv fiel bei beiden Piloten das Resümee ihrer ersten Olympischen Spiele aus. "Ich kann so viel Cooles mitnehmen, war echt ein Mega-Erlebnis", sagte Maier. "Das Rennen ist eine Erfahrung gewesen", sagt Schlintner.

Beim Skeleton-Bewerb spielte auch die politische Weltlage eine Rolle: Der ukrainische Pilot Wladislaw Heraskewitsch sendete eine politische Botschaft gegen einen möglichen Krieg in seiner Heimat. Nach dem dritten Lauf zeigte der 23-Jährige im Zielbereich einen selbst gebastelten Zettel in den Landesfarben der Ukraine mit der Aufschrift "No war in Ukraine" ("Kein Krieg in der Ukraine") in die Kameras.