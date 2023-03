Koosz staubt wieder Bronze ab

Werbung

Gleich im Anschluss an die Para International in Heni Vitoria-Gasteiz (die NÖN berichtete) reiste Henriett Koosz weiter nach Toledo, um in der ersten März-Woche gleich am zweiten Spanish-Para-International-Bewerb teilzunehmen. Dieses war sogar das erste Kategorie-1-Turnier dieses Jahr, also eines der höchsten Turnierstufe im Para-Badminton. Auch ÖBV-Para-Badminton-Nationaltrainer und Ex-ASV-Bundesligaspieler Vladimir Vangelov begleitete Östereichs Nummer Eins nach Toledo, um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten.

Bei der Nummer Eins der Welt war im Einzel Endstation

Im Dameneinzel waren die besten zwölf Spielerinnen der Weltrangliste am Start und es wurde in vier 3er-Gruppen gespielt. Koosz traf in ihrem ersten Spiel auf die Brasilianerin Ana Gomes und dominierte beim 2-Satzsieg (21:11, 21:12) klar. In ihrem zweiten Gruppenspiel traf sie wie die Woche davor wieder auf die Israelin Nina Gorodetzky. Doch diesmal sollte ihr kein Sieg gelingen. Den ersten Satz konnte Koosz zwar noch knapp mit 21:19 für sich entscheiden, doch die Sätze 2 und 3 gingen jeweils mit 15:21 an die Israelin. Der zweite Gruppenplatz sicherte Koosz aber dennoch den Platz in der K.o.-Runde. Allerdings traf sie im Viertelfinale auf die regierende Weltmeisterin Sarina Satomi aus Japan. „Ich hab zwar ganz gut mitgespielt, aber gegen die aktuelle Nummer Eins war ich am Ende dann doch chancenlos“, gesteht sie.

Auch im Mixed waren diesem die Südkoreaner zu stark

Im Mixed-Doppel trat sie dann wie schon letzte Woche und auch im Vorjahr in Spanien mit Lokalmatador Ignacio Fernandez als Partner an. In ihrem ersten Spiel trafen sie auf Jaime Aranguiz/Ana Gomes (Chile/Brasilien). Nach verlorenem erstem Satz (19:21), spielten sie immer besser und es gelang ihnen noch, die zwei weiteren Sätze mit 21:16, 21:12 zu gewinnen. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Koreaner Choi Jungman/Lee Sun Ae zeigten die Pressbaumerin mit ihrem Partner auch wieder eine gute Leistung, aber dennoch ging das Spiel 15:21, 19:21 verloren. Der zweite Platz in der Gruppe bedeutete aber die Qualifikation fürs Halbfinale, in dem mit Yu Sooyoung /Kwon Hyunah die nächste südkoreanische Paarung wartete. Obwohl wir es den Koreanern so schwer wie möglich machen wollten, mussten wir uns doch klar in zwei Sätzen mit 11:21, 13:21 geschlagen geben“, erzählt Koosz.

Spanien war trotzdem die Reise wert

Vangelov war trotzdem mit den letzten beiden Turnierwochen seines Schüzlings sehr zufrieden. „Zwei Bronzemedaillen und zwei Viertelfinalteilnahmen bei diesen höchstklassigen Turnieren sind wirklich stark!“, lobte er. Und auch Koosz selbst zog nach zwei anspruchsvollen Turnierwochen eine positive Bilanz. „Die erste Standortbestimmung nach dem harten Wintertraining hat gezeigt, dass ich mich am richtigen Weg befinde. Nach einer kurzen Regeneration heißt es jetzt gezielt an den erkannten Schwächen arbeiten und auf die nächsten Turniere vorbereiten.“