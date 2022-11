WM-Bronze für Pressbaumerin Koosz

Werbung

Nach drei Jahren fanden Anfang November wieder die Para-Weltmeisterschaften statt. Vom ASV Pressbaum nahm die Japanreise Henriett Koosz auf sich, die für den ÖBV antrat und von ihrem Trainer Vladimir Vangelov (ebenfalls Pressbaum) begleitet wurde. „Für mich war dies der Höhepunkt der Saison, auf den ich hart hingearbeitet hatte“, schildert sie.

Durch ihre gute Weltranglistenplatzierung war Koosz im Dameneinzel (WH1, Rollstuhl mit schwerer Behinderung) an Nr. 3/4 gesetzt und konnte so auf eine gute Auslosung hoffen. In einer 4er-Gruppe mit drei Spielerinnen aus den USA, Taipeh und Korea konnte sie nach sehr guten Leistungen mit drei 2-Satzsiegen als Gruppenerstein die K.-o.-Runde aufsteigen.

Im Viertelfinale traf sie auf die Kanadierin Yuka Chokyu, aber auch hier konnte Koosz mit 21:5, 21:8 einen deutlichen Sieg einfahren. „Im Halbfinale gegen Cynthia Mathez aus der Schweiz startete ich dann zwar auch sehr gut, konnte aber leider das Niveau nicht halten“, ärgert sie sich ein wenig über die doch klare 13:21, 8:21-Niederlage. Dennoch war die Freude groß über den Gewinn der Bronzemedaille. Den Weltmeistertitel holte sich schließlich die Japanerin Sarina Satomi.

Neben dem Dameneinzel WH1 startete Kroosz auch mit ihrem spanischen Doppelpartner Ignacio Fernandez im Mixed (WH1/WH2). Hier standen sie in einer 4er-Gruppe Paarungen aus England, Kanada und Spanien/Türkei gegenüber. Zwar mussten sich die Beiden im ersten Spiel mit Anfangsschwierigkeiten gegen die Spanisch-Türkische-Paarung geschlagen geben, konnten dann aber die anderen beiden Spiele klar gewinnen und so als Tabellenzweite auch im Mixed in die K.-o.-Runde aufsteigen.

Im Viertelfinale zeigten sie eine überzeugende Leistung und kamen mit einem 2-Satzsieg (21:15, 21:5) weiter. Im Halbfinale warteten dann die Koreaner Choi Jungman/Lee Sun Ae, die doch eine Nummer zu groß waren (9:21, 12:21). Während Koosz sich über ihre zweite Bronzemedaille freuen konnte, holten die Koreaner dann auch den WM-Titel.

„Es war eine lange, intensive und emotionale Woche mit vielen Gänsehautmomenten“, bedankt sich Koosz auch bei ihrem Trainer Vladimir Vangelov. Ohne ihn wäre hier in Tokio alles nicht so machbar gewesen: Wir haben zwei Medaillen gewonnen!“