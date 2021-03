Der ASVÖ Jiu Jitsu Goshindo Pressbaum nahm am Wochenende erstmals an einem internationalen Online-Wettkampf mit einem Feld von über 400 Teams teil. Die besten Athleten der Pressbaumer waren dabei als Mitglieder des Nationalteams vom Fachverband gemeldet. Natürlich genießen sie auch in Coronazeiten den Spitzensportstatus und trainieren gemäß den dafür erlassenen Verordnungen.

Klubobmann Robert Horak wollte diese Möglichkeit aber nicht nur seinen besten Paaren geben. „Die rechtliche Definition gibt uns doch etwas mehr Spielraum“, kämpfte er hart für die Sporterlaubnis jedes Einzelnen seiner Teammitglieder. „Begründet mit den starken Wettkampfergebnissen der letzten Jahre“, wie er betont. Und für eine kleine, „sehr bescheidene Gruppe“ (O-Ton Horak), gab es letztlich die Freigabe und Trainingserlaubnis von höchster Stelle. „Wir testen ein- bis zweimal pro Woche in Teststraßen und die Kids zusätzlich auch noch in der Schule“, erklärt der Obmann das Prozedere.

Beim finalen Abschlusstraining für das E-Turnier, bei dem auch die eingesandten Übungen gefilmt wurden, überzeugten sich — frisch getestet — auch Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner und dessen Stellvertreterin Jutta Polzer vom Leistungsstand der Vorzeigeathleten der Gemeinde. „Um uns das Training zu ermöglichen, hat die Stadtgemeinde auch die Freigabe der Turnhalle ermöglicht, keine Selbstverständlichkeit in Zeiten wie diesen“, weiß Horak.

Spitzensportstatus und Tests ermöglichen Start

Horak, im Zivilberuf wie auch einige seiner Topathleten Polizist, weiß um die Zweischneidigkeit des Themas. „Die Situation ist wie Engel und Teufel, die uns auf den Schultern sitzen. Einerseits fragt man sich, warum die Freigabe zum Sport eigentlich nicht erfolgen soll, wenn es Teststraßen, Schultests und sogar Tests für zu Hause gibt. Dem Pro stehen aber auch berechtigte Contra-Argumente, nämlich die wieder steigenden Infektionszahlen, gegenüber“, mahnt Horak daher auch zur Vorsicht. „Wahrscheinlich muss sich die Politik bis in die Sommerferien retten, weil nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht“, befürchtet er.

Und so fiebern die Sportler, wie der Rest der Bevölkerung, nur dem Ende der Pandemie entgegen. „Denn E-Turniere mögen zwar sportlich auch hochkarätig sein, aber der Dramatik eines Wettkampfs vor Ort, kommen sie nicht annähernd nah“, meint Horak. Das legt schon der Modus der Bewerbe nah. Zuerst wurden die Videos von den Nationalverbänden (31 Nationen) hochgeladen. Sonntagvormittags erfolgte die Bewertung der Vorrunde, wonach die besten vier jeder Klasse ins Finale gelangten. Erst am Montag nach Redaktionsschluss standen aber die Finalteilnehmer fest. Dann mussten wieder neue Videos hochgeladen werden, wieder mit einem 24-stündigen Zeitfenster. Wie die Pressbaumer abgeschnitten haben, wird daher zur Fortsetzungsstory. Sie erfahren es nächste Woche in Ihrer NÖN!