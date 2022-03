Pressbaumer Spitzenklub hilft Ukraine-Flüchtlingen

Werbung

Robert Horak, Obmann von Goshindo Pressbaum, hat die Flucht zweier ukrainischer Frauen mit ihren Kindern über Polen und die Slowakei organisiert. Zudem sorgt der Jiu-Jitsu-Klub für die Unterbringung bei Klubmitgliedern (in Pressbaum bei Familie Schneider und in Innermanzing bei Familie Eisner).

Der Nachwuchs trainiert seit letzten Donnerstag auch eifrig in Pressbaum mit den Nachwuchstalenten des Klubs mit. Zum Auftakt gab es gleich eine Kondi-Einheit mit Kettleballs.

Und natürlich zeigten Pavel „Pasha“ Chernyvskiy (13) und Tanya Androsova (16) gleich ihr Kampftalent. Als noch etwas schüchtern erwies sich die kleine Paulina (10), allerdings hat sie die Trainingseinheiten eifrig am Handy mitgefilmt.

Die Anweisungen von Instruktor Gernot Riegl erfolgten allerdings vor allem durch Gestik, da Pasha, Tanya und Paulina kaum englisch spren. Pasha war aber zumindest zu entlocken, dass sie aus der sehr umkämpften Stadt Saporischschja in der Südukraine stammen. „Die Luftangriffe sind sehr schlimm dort“, macht er sich Sorgen um seinen Vater und die Großeltern, die dort sind.

„Paschas Vater ist ein internationaler Jiu-Jitsu-Kampfrichter, den alle sehr gern haben“, erklärt Robert Horak den Grund für seine Initiative. „Wir können vielleicht nicht 40 Millionen Ukrainern helfen, aber dafür zwei Frauen und drei Kindern.“ Die Männer mussten aber wegen der Generalmobilmachung zurückbleiben.

Die Flucht selbst ging bereits am Samstag vor einer Woche über die Bühne. Ein polnischer Kampfrichter hatte zuerst die Ukrainer erstversorgt, Horak holte sie dann am Dienstag von Polen ab und brachte sie via Slowakei nach Pressbaum.