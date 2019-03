Acht Athleten von Ku Shin Kai Purkersdorf waren am Samstag bei den Landestitelkämpfen in Herzogenburg in 13 Bewerben am Start. Dabei gab es dreimal Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze. „Eine stolze Ausbeute“, zeigt sich auch Obmann Michael Kusak zufrieden.

Die drei Landesmeistertitel gingen an Lorenz Backfried (U-18-Kumite bis 68 kg), Levin Franke (U-14-Kumite) und den Obmann selbst (Open Kumite -75 kg). Kusak war außerdem als Coach tätig und konnte Lorenz und Levin für ihre Kämpfe perfekt vorbereiten.

„Beide mussten sich zuerst an das Kämpfen außerhalb des Vereins gewöhnen und waren eher vorsichtig, zeigten sich aber im Finale von ihrer besten Seite“, ist Kusak auf die Kumite-Starter besonders stolz. „Nach der Implementierung eines regulären Kampftrainings haben sie das erste Mal bei einer Meisterschaft gekämpft und sich gleich zwei Goldene und zwei weitere Stockerlplätze geholt!“

Sarah Wagner hat auch das erste Mal als Starterin für Purkersdorf teilgenommen und im „U 18 Kumite weiblich“ gegen ihre Vereinskollegin Magdalena Ploderer im Halbfinale gewonnen. Erst im Finale zog sie gegen Isra Celo, das Toptalent vom Veranstalterklub Zen Tai Ryu HAK St. Pölten den Kürzeren.

In den Kata-Bewerben zeigte Ruth Sturmlechner eine fantastische Leistung und hat im U-16-Bewerb weiblich knapp den Landesmeistertitel verpasst. Sie landete letztlich auf Platz zwei.

Felicitas Herndl bekam es in ihren beiden Kata-Bewerben (U 21 und offene Klasse) mit den besten Österreicherinnen Kristin Wieninger und Funda Celo in die Gruppe zu tun, schafft es in beiden Bewerben trotzdem auf Rang drei.