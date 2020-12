Nachdem in der Vorwoche der als Olympiaqualifikation geltende Valencia-Marathon für Österreichs Leichtathleten ganz anders verlaufen ist als geplant, wurden am Sonntag rasch noch im Rahmen der Staatsmeisterschaften im Wiener Prater für den Purkersdorfer Timon Theuer und den Oberösterreicher Valentin Pfeil zwei prominente „Hasen“ engagiert, damit sie vielleicht doch noch die für einen Tokio-Start nötigen Zeiten laufen konnten. Doch auch dieses Experiment mit den beiden fix qualifizierten Peter Herzog (Union Salzburg LA) und Andreas Vojta als Pacemaker ging schief. Aber der Reihe nach!

Claus Stumpfer Unglücklicher geht‘s nicht

In Valencia durften Theuer und Pfeil gar nicht starten. Letzterer hatte am Tag vor dem Rennen einen positiven PCR-Test abgegeben. Ein PCR-Test in Österreich vor der Abreise nach Spanien war negativ gewesen, jener an Ort und Stelle dann positiv. Auch der als Kontaktperson 1 eingestufte 24-jährige Theuer durfte nicht teilnehmen, obwohl er auch in Spanien negativ getestet wurde.

Bei Pfeil war die Verwunderung und Enttäuschung enorm. Er hatte bereits Anfang November eine Coronavirus-Infektion mit milden Symptomen und ging nicht mehr davon aus, dass er nun nochmals „Stress“ mit diesem Thema bekommen werde. Er forderte von den Medizinern in Valencia seinen CT-Wert an, den er bisher aber noch nicht erhielt. In Österreich ist verordnet, dass Spitzensportler bei einem CT-Wert über 30 nicht mehr ansteckend sind und wieder am Sport teilnehmen dürfen. Aber nicht alle Länder oder Sportfachverbände regeln das derzeit gleich.

Besonders bitter für Theuer: „Das Rennen in Valencia war extrem schnell, die Chance bei idealen Bedingungen dort die Zeit zu laufen, wäre enorm groß gewesen“, klagt er. Erstmals wurde beispielsweise bei diesem Rennen ein Halbmarathon unter 58 Minuten gelaufen. Der Kenianer Kibiwott Kandie verbesserte den Weltrekord klar und blieb als erster Läufer über die 21,1 Kilometer unter 58 Minuten. Der 24-Jährige gewann in 57:32 Minuten und unterbot damit den gut ein Jahr alten Weltrekord seines Landsmanns Geoffrey Kamworor (58:01) gleich um 29 Sekunden. Zweiter wurde Jacob Kiplimo aus Uganda (57:37) vor dem Kenianer Rhonex Kipruto (57:49). Als Marathon-Sieger wurde in der südostspanischen Hafenstadt der Kenianer Evans Chebet gefeiert, der sich in 2:03:00 Stunden knapp vor seinem Landsmann Lawrence Cherono (2:03:04) durchsetzte.

Die Staatsmeisterschaften im Prater, die stark von diversen Corona-Einschränkungen geprägt waren, gingen hingegen bei bloß vier Grad Celsius in Szene und die Voraussetzungen für eine Topzeit waren daher von Anfang an wesentlich schlechter. Auf der sechsmal zu laufenden, flachen Runde herrschte aber wenigstens Windstille. Nur hundert Athleten waren zugelassen, die sich alle kurz vor dem Start einem Antigen-Test unterziehen mussten. Ursprünglich sollten diese Meisterschaften bereits im April im Rahmen des VCM durchgeführt werden. Nach dessen Absage wurde bewusst ein sehr später Termin gewählt, da jetzt das Zeitfenster für die Erbringung von Olympia-Normen beziehungsweise Leistungen für das World-Ranking wieder geöffnet ist.

Der Kampf um ÖLV-Gold bei den Männern war extrem stark besetzt. Nach dem Drama in Valencia waren nicht nur Theuer und Pfeil noch ins Starterfeld aufgenommen worden, sondern mit Herzog (Union Salzburg LA) und Vojta (team2012.at) auch zwei Top-Läufer, welche die beiden unter 2:11:30 Stunden ins Ziel ziehen sollten.

Die beiden Tempomacher lieferten auch einen perfekten Job ab und liefen konstante Kilometerzeiten um die 3:05 Minuten, was bei der Halbmarathonmarke genau Kurs auf die Olympia-Norm bedeutete. Kurz danach war das Rennen aber für Pfeil vorbei, der Oberösterreicher stieg aus. Bei Kilometer 25 beendete Herzog seine Tempoarbeit, und nach vier Runden war auch für den toll arbeitenden Vojta Schluss. Zu Beginn der fünften Runde steigerte der niederländische Top-Läufer Bjorn Koreman nochmals das Tempo, das Theuer, der Projektassistent an der TU Wien ist, nicht mehr halten konnte. Er fiel rasch deutlich zurück und nach 32 Kilometern war dann auch für Theuer das Rennen zu Ende, er musste aussteigen. Dadurch lag plötzlich Isaac Kosgei (TGW Zehnkampf Union) an der Spitze der Staatsmeisterschaftswertung, und in 2:26:35 Std ließ er sich seinen zweiten Titel auf dieser Distanz nach 2018 auch nicht mehr nehmen. Der Sieg im internationalen Marathon ging an Koreman, der in 2:11:07 Stunden die erfolderliche Quali-Zeit schaffte.

Theuer konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: „Die letzten zwei Wochen waren eine emotionale Achterbahnfahrt und alles andere als leicht für mich. Sich noch einmal auf diesen Marathon heute zu fokussieren, war fast nicht möglich. Außerdem war es mir sicher um vier Grad zu kalt heute, um auf Touren zu kommen. Ich bin ziemlich enttäuscht.“