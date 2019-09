Am Sonntag war Kirchberg/Pielach Schauplatz der österreichischen fünf und zehn Kilometer Straßenlaufmeisterschaften. In der allgemeinen Klasse über zehn Kilometer ging der Titel an den Purkersdorfer Timon Theuer, der ebenso wie Damensiegerin Julia Mayer für die DSG Wien läuft.

Im Hauptlauf der Männer setzte sich von Beginn an eine Dreiergruppe mit Manuel Innerhofer (LC Oberpingzau) Theuers Mannschaftskollegen Stephan Listabarth sowie dem Purkersdorfer Crossspezialisten selbst.

In der dritten Runde (5 km) konnten sich die beiden DSG-Athleten aber klar von Innerhofer absetzen und liefen somit einem Doppelsieg entgegen. Auf der Schlussrunde über 2,5 km lieferte Theuer die schnellste aller Runden ab und gewann souverän in 30:28 Minuten seinen zweiten Staatsmeistertitel. Listabarth lief ungefährdet in 30:50 zu Silber vor Innerhofer der mit 31:07 noch fünf Sekunden Vorsprung auf Markus Hartinger (Kolland Topsport Gaal) halten konnte.

„Die Beine waren heute eigentlich ganz locker, obwohl ich das Rennen aus dem Marathontraining für Berlin in zwei Wochen heraus bestritten habe. Ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen und wollte die Meisterschaften mehr als ein schnelles Training mitnehmen, habe dann in der zweiten Rennhälfte aber gemerkt, dass heute doch mehr drinnen ist“, meinte Theuer bei der Siegerehrung.