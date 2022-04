Helmut Tschellnig: Auf Besuch bei den griechischen Göttern

Werbung

Der mittlerweile 66-jährige Ultraläufer Helmut Tschellnig hat heuer keine großen internationalen Läufe geplant, dennoch hält er sich fit. Denn eines steht für ihn jetzt schon fest: „2023 geht es dann wieder nach Südamerika, um in Boliviens Hochlandwüste voll anzugreifen. Davor konzentriert er sich heuer aber vor allem wieder auf eine alte Leidenschaft: das Radfahren! Tschellnig war in jungen Jahren ja ein Querfeldeinspezialist, der in Niederösterreich zur absoluten Spitze gezählt hat.

„Heuer sitze ich schon seit Jänner praktisch täglich am Rad“, erzählt er. Renneinsätze hat er zwar nicht geplant, aber dafür im Mai eine vierwöchige Tour durch Griechenland. Mit Zug (via Venedig) und Schiff bringt er sein Merlin-Rad am 3. Mai nach Igoumenitsa, wo er seine Tour starten will. „Ich werde dort im Norden Griehenlands gleich die berühmten Schluchten besichtigen und dann Richtung Kalambaka zu den Meteora-Klöstern aufbrechen. Weiter soll es dann zu den Ausgrabungen in Trikala gehen und auch in Karditsa Lamia Amfissa ist einiges zu besichtigen. Die Küste wird der Wasserscheue aber nur kurz streifen. „Ins Wasser gehe ich nicht“, sieht Tschellnig sich selbst dann doch zu sehr als „Wüstenmenschen“.

Das griechische Festland wird Tschellnig aber verlassen und über den Kanal von Korinth am Peleponnes die für ihn schönste Seite des geistigen Lebens des Mittelalters zu erkunden. „Bei Leonidi gibt es einen fast 35 Kilometer langen Anstieg ins wunderschöne Bergdorf Kosmas, wobei es schon beim Anstieg einige Klöster zu besichtigen gibt“, steht für ihn das „Anzapfen der alten griechischen Kraftplätze“ im Zentrum seiner Tour.

Weiter geht es dann nach Sparta, mit dem südlichsten Zipfel Githion, wo einige kleine Museen warten. Vor allem über die antiken Seeschlachten dort hofft Tschellnig dort einiges zu erfahren. Kalamata und Patras sind weitere Etappenziele und über die berühmte Hängebrücke geht es zurück aufs Festland, auf dem die komplette Westküste Griechenlands erkundet wird. In Igoumenitsa endet die Rundfahrt wieder und es geht zurück nach Venedig.

„Von dort fahre ich dann aber mit dem Bike nach Hause“, will Tschellnig die Zugkosten sparen.