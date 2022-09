Meistertitel für Toptalent Ella Zlesak

Werbung

Erneut bringt das Reitsportzentrum Mauerbach der Familie Prochaska eine Landesmeisterin hervor. Vergangenes Wochenende haben sich die alljährlichen Wiener Landesmeisterschaften Dressur der ländlichen Reiter im Magna Racino in Ebreichsdorf zugetragen. Mit zwei sensationellen Wertnoten setzte sich die ambitionierte HTL-Schülerin Ella Zlesak mit dem ihr zur Verfügung gestellten Ausnahmepony Dynasty 16 (Besitzer: Familie Ahorner) in der Klasse L an beiden Wettbewerbstagen gegen ihre Konkurrenz durch und sicherte sich somit am Ende des Wochenendes den wohlverdienten Titel „Wiener Ländliche Meisterin Dressur“.

Ella Zlesak mit Trainierin Alexandra Prünster nach dem Titelgewinn. Foto: privat

Bereits am Samstag absolvierte Zlesak mit dem zuverlässigen Palominopony Dynasty im ersten Teilbewerb der Meisterschaft einen gelungenen Ritt und wurde für diesen mit einer beachtlichen Wertnote von 69.778 Prozent und dem ersten Platz belohnt. Den zweiten Rang erritt sich die routinierte Reiterin Lysan Steinbach auf ihrem Pferd Disney’s Dory mit insgesamt 67.667 Prozent.

„Trotz des Punktevorsprungs war für mich und Dynasty am finalen Wettbewerbstag noch einmal Vollgas geben angesagt“, schildert Zlesak. Die Anspannung war hoch, handelte es sich für die Jugendliche nicht bloß um ihre allererste Landesmeisterschaft überhaupt, an der sie teilnahm, sondern auch um ihre erste Turniersaison. Doch die routinierte Dynasty, die schon auf internationalem Parkett erfolgreich unterwegs war, gab Ella die nötige Sicherheit, damit die Dressurreiterin auch im zweiten Teilbewerb einen kühlen Kopf bewahren und sich auf ihre Prüfung konzentrieren konnte. Trittsicher und zielbewusst legt das Duo eine souveräne Runde hin, die von Richter Wolfgang Grüner und den Richterinnen Petra Zoher und Birgitta Keiblinger in der Summe mit starken 70.707 Prozent bewertet wurde.

Erfolg auch am Sonntag bringt klaren Gesamtsieg

Mit über zwei Prozent Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten gewannen Ella und Dynasty die Dressurprüfung auch am finalen Tag und entschieden somit die Ländliche Meisterschaft Dressur für sich.

„Ella hat an beiden Tagen tolle Ritte hingelegt. Ich bin sehr stolz auf sie“, lobt Reittrainerin Alexandra Prünster ihre Schülerin. Auch Zlesak freut sich über ihre Landesmeisterkrone: „Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ich ‚Dynie‘ reiten und auf Turnieren vorstellen darf. Von ihr kann ich reiterlich so viel lernen und sie gibt mir in meiner ersten Turniersaison wahnsinnig viel Sicherheit durch ihre Erfahrung.“

Da Zlesak und Dynasty nicht nur im Heimtraining, sondern auch auf Turnieren gut miteinander harmonieren, sollten die beiden künftig noch auf vielen weiteren Turnieren gemeinsam auftreten dürfen.