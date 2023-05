Reitnachwuchs brilliert bei Prüfungen

Abgehalten wurden die Prüfungen, nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pause am 1. Mai im Reitsportzentrum Mauerbach. Der Reitclub veranstaltet bereits seit vielen Jahren die Reitprüfungen für Nachwuchstalente. Dadurch bietet der Reistall insbesondere den Kindern aus dem eigenen Schulbetrieb die perfekte Gelegenheit, sich in Dressur, Springen und Theorie zu beweisen. Auch die Reiterlehrerinnen Alexandra Prünster, Jennifer Ebenberger und die neue aufs Springreiten spezialisierte Gini Pirker sind stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler. „In den letzten Wochen wurde viel mit den Kindern trainiert, sodass diese für alle Disziplinen vorbereitet waren“, erzählt Prünster.

Bewertet wurden die Prüfungen von den routinierten Richterinnen Tamara Brandner und Petra Choc, die bis auf drei Ausnahmen, allen angetretenen Kindern am Ende des Tages ihre Abzeichen und Urkunden verleihen und zu den positiv bestandenen Prüfungen gratulieren durften. Brandner hob positiv hervor, dass das Reitsportzentrum Mauerbach als einer von wenigen Ställen noch einen Schulbetrieb führt. Für die meisten Ställe rentiert sich dieser nicht und er wird daher immer seltener angeboten. „Doch der Schulbetrieb ist gerade für Reitanfängerinnen und Anfänger eine ideale Möglichkeit sich mit dem Sport sowie dem Umgang mit den Tieren langsam vertraut zu machen“, erklärt Prünster.

Bestens auf die Prüfung vorbereitet

Zu den stolzen Absolventinnen des Reiterpasses gehört auch Valentina Gesslbauer. Die 10-Jährige reitet bereits seit fünf Jahren und hat so wie einige andere auch im Reitsportzentrum Mauerbach das Reiten erlernt. Bei der Reiterpass-Prüfung handelte es sich um die erste große Turniererfahrung des Mädchens. Doch Gesslbauer war in top Form und konnte in allen drei Disziplinen mit Bravour bestehen. Jede Frage hat sie bei der Theorie gewusst und auch bei dem Springen konnte Gesslbauer mit Schulpony Elvira trotz leichter Nervosität jede Hürde überwinden. Nach der bestandenen Reiterpass-Prüfung hat sich das ambitionierte Talent bereits große Ziele für die Zukunft gesetzt: „Ich möchte sehr gerne noch die Reiternadel machen und wenn ich die Nadel geschafft habe, ist die Lizenz zu machen, mein großes Zie. Denn wenn ich groß bin, möchte ich eine berühmte Springreiterin werden.“

Valentina Gesslbaumer präsentiert stolz ihren Reiterpass und plant bereits jetzt mit der Reiternadel das nächst höhere Abzeichen zu erwerben. Foto: Reitsportzentrum Mauerbach

Auch die elfjährige Sophia Vrabic hat dieses Jahr ihren Reiterpass bestanden. Vrabic, die Reiten bei einer Freundin gelernt hat, kann ebenfalls auf fünf Jahre Reiterfahrung zurückblicken. Seit einem Jahr nimmt sie im Schulbetrieb des Reitsportzentrum Mauerbach unterricht auf Großpferden. Die Dressurprüfung des Passes ist Vrabic mit Schulpferd Joe geritten, während sie mit Schulpferd Talisman durchs Gelände ritt und jede der Hürden ohne Probleme überwinden konnte. „Beide Richterinnen haben mich gelobt“, berichtet das Mädchen. „Mir fiel die Dressur und das Springen sehr leicht und auch bei der Theorie konnte ich alle Fragen gut beantworten.“ Auch Vrabic möchte Nadel- und Lizenz-Prüfung rasch folgen lassen.