Erst zum zweiten Mal hat das Gym Sacré Coeur Pressbaum letzte Woche bei den NÖ Schulmeisterschaften im Golf in Haugschlag teilgenommen, und dabei gleich den Titel geholt!

„Schon im vergangenen Schuljahr, bei unserem Golfdebüt haben die Schüler den Vizemeistertitel nach Hause geholt, und schon das war weit mehr, als wir erwartet hatten“, erzählt die zuständige Sportlehrerin Sarah Mang. „Die junge Truppe hat sich aber nicht an ihren Lorbeeren ausgeruht, sondern hart weitertrainiert und wurden jetzt belohnt“, freut sie sich.

Max Tresnak, Jannis Krebs und Valentin Zeller waren beim Unterstufenbewerb in Haugschlag heuer eine Klasse für sichl. „Um die Strapazen der weiten Anreise an die tschechische Grenze gering zu halten, erfolgte die Anreise bereits am Nachmittag zuvor und so war auch noch ein kurzes Kennenlernen des schweren Platzes beim GC Haugschlag möglich“, bedankt sich Mang für diese gelungene Vorbereitung auch bei Alexander Krebs, dem Vater von Jannis“, der dies ermöglicht hat.

Das Turnier startete bei Nieselregen und endete im Sonnenschein. „Und genauso war auch die Gefühlslage der drei jungen Golfer“, lacht Mang. Mit 48 Bruttopunkten wurde überlegen der Titel des Niederösterreichischen Schullandesmeisters in der Unterstufe gewonnen!