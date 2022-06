Marie Wolf bezwingt ihr Angstgerät

Werbung

Die Tullnerbacherin Marie Wolf stellte überraschte mit dem 16. Platz im Mehrkampf beim Internationalen Salamunov Memorial in Maribor (SLO) nicht nur sich selbst. „Und das in einem Feld mit Topathletinnen aus Slowenien, Polen, der Slowakei und Ungarn, darunter einigen Starterinnen auf Olympianiveau“, jubelte sie.

Der Wettkampf wurde von LLZT-Trainerin Sissy Lehota gezielt ausgesucht, um die Kunstturnerin auf die nahende Staatsmeisterschaft weiter vorzubereiten und sie in den Wettkampfmodus zu versetzen.

„Ich war voll angeheizt, das ist Sissy schon gelungen“, stellte die für die Union St. Pölten startende Turnerin trotzdem nicht ganz zufrieden fest. „Es ist natürlich etwas besonderes, mit solchen Turnerinnen gemeinsam am Podium zu stehen, aber ich hätte es besser können, denn das Zittergerät Balken gelang diesmal überhaupt nicht.“ Dreimal musste sie dabei absteigen!

Trotz der drei Verlustpunkte allein bei diesem Gerät ist eine Platzierung im Mittelfeld ein Erfolg, der als Draufgabe sogar mit dem Einzug als Fünfte ins Sprungfinale endete. Gerade an diesem Gerät ins Finale zu kommen, bedeutete für Wolf allerdings erneut Stress, die NÖN berichtete von ihren Angstproblemen nach ihrem schweren Sturz an diesem Gerät:

Kunstturnen Marie Wolf: Der schwere Sturz ist abgehakt

So musste sie nach ihrem Unfall zweimal ans Gerät und zwei verschiedene Sprünge zeigen. Beide Sprünge (Tsukahara gebückt und Yurtchenko) gelangen in einer Ausführung, für die der ehemalige Coach und „Macher“ der Schweizer Sprungspezialistin Giulia Steingruber, Zoltan Jordanov, lobende Worte fand. Bis auf einen Patzer in der Abfolge der Ausführung, der 2,6 Strafpunkte bedeutete und letztlich wohl einen Stockerlplatz gekostet hat.

„Ein reiner Konzentrationsfehler! Natürlich ärgert man sich im ersten Moment, aber ich war dann nach einem kurzen Schreckmoment trotzdem wieder happy. Ich habe mir selbst erneut und deutlich bewiesen, dass ich die Kontrolle habe, das ist alles, was zählt und auf meine Willenskraft bin ich wirklich stolz. Und auf die Worte von Zoltan noch viel mehr, sie sind mehr wert als jede Medaille.“