Zwei Siege für ASV Pressbaum zum Saisonstart

Das 1. ÖBV-Schüler-Ranglistenturnier des Jahres wurde vom 12. bis 13. März in der Sporthalle der Mittelschule Egg (Vorarlberg) ausgetragen. Eine weite Anreise, die sich aber für die fünf teilnehmenden Talente der Pressbaumer bezahlt machen sollte. Mia und Lisa Gindulin, Matthias Trimmel, Luca Bucek und Theo Pap, die von Trainer Vladimir Vangelov betreut wurden, haben gezeigt, dass für ausreichend Nachwuchs in Niederösterreichs Badminton-Hochburg gesorgt ist.

Das Dameneinzel U 13 wurde in drei 3er-Gruppen gespielt. Mia Gindulin konnte ihre beiden Spiele in der Gruppe überlegen für sich entscheiden und qualifizierte sich somit für die Spiele um die Stockerlplätze. Gegen Helene Linninger hatte sie keine Mühe in zwei Sätzen zu gewinnen, aber gegen Ziling Zhan (Kärnten) wurde sie dann doch gefordert. Dennoch holte sich Mia überzeugend und mit einer tollen Leistung in zwei Sätzen (21:17, 23:21) gegen die top-gesetzte Kärntnerin den Sieg.

Im Damendoppel spielte Mia gemeinsam mit Aimee Tran (Mödling). Da Aimee schon ein Jahr älter ist, mussten die Beiden erstmals in der U 15 antreten. An Position zwei gesetzt, starteten sie ihr erstes Spiel im Halbfinale, das sie nach anfänglichen Schwierigkeiten auch in drei Sätzen gewinnen konnten. Somit standen sie im Finale gegen die Favoriten aus Kärnten, Lea Kreulitsch/Ziling Zhan. „Auch wenn sie im Finale in zwei Sätzen unterlegen waren, freuten sie sich doch über den zweiten Platz beim ersten Antreten in der U 15“, meinte ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke.

Das Mixed U 15 spielte Mia mit Finn Petraschek (Mödling) und sie hatten keine Mühe ihr erstes Spiel gegen eine Vorarlberger Paarung zu gewinnen. Im Halbfinale gegen Zhang/Zhan aus Kärnten sind sie dann aber klar unterlegen — Rang drei.

U 11 war nicht stark besetzt, Pap im Doppel top

Im U-11-Herrendoppel waren nur vier Paarungen genannt, sodass die Sieger in einer 4er-Gruppe ermittelt wurde. Theo Pap war gemeinsam mit Marc (Mödling) an Eins gesetzt und wurden ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Sie konnten alle drei Spiele in zwei Sätzen gewinnen. Nur gegen das Doppel Gintersdorfer/Rinner (Enns/Egg) wurden sie ordentlich gefordert, aber mit 23:21, 21:19 behielten sie knapp die Oberhand und sicherten sich so den Sieg in der U 11.

Im Herreneinzel U 11 verlor Theo seine beiden Spiele in der Gruppe zum Teil sehr knapp, sodass er anschließend um Platz 7 bis 9 weiterspielen muste. Hier konnte er sich aber mit zwei klaren Siegen den siebenten Platz sichern.

Im Mixed U 11 trat Pap mit seiner erst 7-jährigen Vereinskollegin Lisa Gindulin an. Schon im ersten Spiel trafen sie auf die späteren Sieger Vogel/Kalb (Fußach) und mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben, was das frühe Aus bedeutete.

Wie schon bei ihrem ersten Turnier trat Lisa im U-11-Bewerb wieder mit der Mödlingerin Faye Tran im Doppel an. Im ersten Spiel konnten sie die Vorarlberger Paarung Kalb/Rinderer in zwei Sätzen (21:15, 21:15) besiegen, mussten dann aber im Halbfinale die Überlegenheit der Kärntnerinnen Zhan/Zhou anerkennen — Platz drei.

Das Dameneinzel U 11 wurde in vier Gruppen ausgetragen. Lisa verlor zwar ihr Spiel gegen die an Eins gesetzte Katharina Ertl (Neuhofen) in ihrer Gruppe, konnte aber gegen Magdalena Trebo (Fußach) gewinnen und somit um Platz 5 bis 8 weiterspielen. „Obwohl sie ihre weiteren beiden Spiele abgeben musste, zeigte sie eine prima Leistung und kann daher mit Platz acht zufrieden sein“, meinte Meinke.

Matthias Trimmel und Luca Bucek traten zum ersten Mal gemeinsam im Doppel bei einem Österreichischen Ranglistenturnier an und zeigten eine ansprechende Leistung. In ihrer 4er-Gruppe besiegten sie die Vorarlberger Paarung Diem/Vogel, hatten aber gegen die starken Bürger/Vogel (Fußach) sowie Lehner/Petraschek (Wr. Neustadt/Mödling) das Nachsehen — Rang drei.

Coach Vangelov sieht klare Steigerung seit dem Vorjahr

Im Herreneinzel U 13 konnte Trimmel zwei seiner drei Spiele in der Gruppe gewinnen und sich somit als Zweiter für die Spiele um Platz 4 bis 6 qualifizieren. Auch Bucek konnte in seiner 3er-Gruppe ein Spiel gewinnen und war daher ebenfalls als Zweiter für die Spiele um Platz 4 bis 6 qualifiziert. In der 3er-Gruppe mussten sich beide Finn Petraschek geschlagen geben. Trimmel setzte sich dann im ASV-Duell durch und holte Rang fünf.

Im U-13-Mixed trat Trimmel mit Helene Linninger (Enns) an, wohingegen Bucek mit Anja Blauensteiner (Dornbirn) spielte. Beide Paarungen verpassten aber den Halbfinaleinzug.

Trainer Vladimir Vangelov war mit dem Auftreten und der Leistung der Kids aber sehr zufrieden: „Alle haben diesmal sehr gute Spiele gezeigt und vor allem bei den Jüngsten habe ich eine deutliche Steigerung gesehen“, meinte er.