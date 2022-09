EM-Titel für Kocsi

Werbung

In den Sommermonaten hat Schwimminstruktor Josef Kocsi noch eifrig im Wienerwaldbad Purkersdorf Kindergruppen trainiert, doch auch er selbst brachte sich dabei in Topform. Denn bei der Masters-EM in Rom wollte der genau 75-Jährige heuer nochmals zuschlagen.

„Nachdem die WM noch wegen Covid-19 im Vorjahr ausgefallen war, wollte ich jetzt noch das ideale Alter nutzen“, war er als einer der Jüngsten im Feld der M75-Starter natürlich etwas im Vorteil. „Doch man muss trotzdem schon ziemlich hart trainieren, um vorn mitzumischen“, erzählt er nach seinem Goldcoup zufrieden.

Die harte Arbeit hat sich für ihn nun doch voll ausgezahlt. Eindrucksvoll präsentierte er sich bei der EM punktgenau in Bestform. Mit neuem Europarekord schwamm er in seiner Lieblingsdisziplin seit Kindheitstagen, den 200-m-Lagen, in seiner Altersklasse zum Titel. Dazu gab es für ihn noch dreimal über 100- und 50-m-Brust sowie die 4x50-m-Lagenstaffel (240 Jahre) sowie dreimal Bronze.

Ob er allerdings nächstes Jahr bei der WM im japanischen Fukuoka nochmals antreten wird, überlegt er noch. „Irgendwie will ich auch noch was anderes tun, als jeden Tag immer nur schwimmen“, lacht er.

Kocsi war auch schon fünfmal Weltmeister

In der Schwimmszene ist Kocsi kein Unbekannter. Schon 1970 war er Staatsmeister über 200-m-Lagen, damals in 5:21 Minuten. Und als Jugendlicher dominierte das damals für den Schwimmklub Friesen startende Toptalent bei österreichischen Meisterschaften regelmäßig im Brustschwimmen und über die Lagen.

Bei Mastersbewerben ist Kocsi seit 20 Jahren dabei. In der M 70 wurde er viermal Europameister. „Einer meiner M70-Europarekorde steht noch immer“, ist er stolz. Und 2017 wurde er in Budapest sogar fünffacher M70-Weltmeister.