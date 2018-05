Der Tullnerbacher Clemens Freudenthaler zeigte letzte Woche bei den internationalen Winer Langbahn-Meisterschaften im Stadthallenbad seine aufsteigende Form. Der für den Wiener Verein SC Hakoah startende 15-Jährige, der im letzten Jahr durch etliche Verletzungen stark gehandicapt war, und erst gegen Ende des Jahres wieder voll in den Wettkampfbetrieb einsteigen konnte, hat sich nun in dem mit Tschechen, Ungarn, Italienern, Deutschen, Slowaken und Schweizern gespickten Feld, an den Gegnern orientiert, und dies zu sehr guten Zeiten genutzt. Außerdem war er unter den Wienern seines Jahrgangs bei sechs Starts gleich fünfmal der Schnellste, einmal reichte es für Silber.

„Mehr zählen für mich aber die Erfolge in der internationalen Wertung“, ist Freudenthaler auf je zwei Gold- und Silbermedaillen sowie eine Bronzene stolz.

Wiener U-14-Meister ist Freudenthaler, der das Wienerwaldgymnasium in Tullnerbach besucht, nun über 50-m-Rücken (33:57 Sekunden), 100-m-Rücken (1:10:77 Minuten), 50-m-Delfin (30:69 Sekunden), 100-m-Delfin (1:10:31 Minuten) und 100-m-Freistil (1:01:09 Minuten). Seine Zeit von 28,04 Sekunden über die 50-m-Freistil bedeuteten den zweiten Platz in der Wiener Wertung.

Nur über 100-m-Rücken gab es keine Medaille

Tagesschnellster war das Toptalent über 100-m-Freistil und 50-m-Rücken. Silber gab es für seine Leistungen auf den beiden kräftezehrenden Schmetterlinglagen. Nur ausgerechnet über eine seiner Lieblingsdistanzen, die 100-m-Rücken, reichte die Zeit noch für keine internationale Medaille.

„Da heißt es hart weiter trainieren, die Leistungen geben mir jedenfalls viel Hoffnung für die im Juli folgenden Bundesmeisterschaften“, ist der Youngster voll motiviert.