Nachdem die letzten Testschläge und alle technischen Inspektionen unter Deck erfolgreich beendet wurden, haben Skipper Norbert Sedlacek-Koch und seine Helfercrew letzte Woche mit dem Stauen der umfangreichen Ausrüstung begonnen. Die Spannung steigt, denn es gilt bis zum Start eine schwierige Frage zu beantworten: Wann sind ein Skipper und seine Yacht bereit für einen noch nie dagewesenen Rekordversuch?

Sedlacek nimmt zunächst Kurs Arktis

„Wir werden unsere Antworten nach dem Start bekommen, Tag für Tag,“ weiß Sedlacek-Koch um die psychische Dimension des Unternehmens „Ant-Arctic-Lab-Weltrekordversuch“, eine Einhand-Weltumsegelung, nonstop und ohne Hilfe von außen, über alle fünf Ozeane, inklusive arktischen und antarktischen Ozean.

Am 15. August um 10.30 Uhr (Zeitfenster von zwei Stunden) wird Sedlacek-Koch vom Mutterhafen Les Sables d’Olonne in Frankreich an Bord seiner Open60AAL Innovation Yachts zu diesem Abenteuer auslaufen. Les Sables d’Olonne ist bekannt als Start- und Zielhafen der Vendée Globe, der einzigen einhand, nonstop Regatta rund um den Globus, an welcher der nunmehr knapp 60-Jährige zweimal teilnahm und die er 2009 erfolgreich beendete.

Wichtige Projektziele sind das Aufzeigen des Klimawandels sowie das Bestätigen des Innovation-Yachts-Baukonzepts, welches revolutionär vollständig nachhaltig und recycelbar ist. Das Materialkonzept dieses revolutionären Prototyps ist ein Vulkanfaser-Balsaholz-Sandwich in Verbindung mit biokompatiblen Matrixsystemen.

„Diese Yacht verkörpert den Vorreiter einer neuen Generation hochqualitativer, leistungsstarker, noch sichererer und ökologisch zukunftsweisender Yachten“, verspricht Sedlacek-Koch, der einen 60. Geburtstag am 27. Jänner auf See verbringen, denn die Reise wird rund sieben Monate dauern. „Ich bin halt Wassermann“, lacht er.